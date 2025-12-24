Két közlekedési rendőr gyanús személyt észlelt a rendőrautó közelében. Amikor megközelítették, hogy őrizetbe vegyék, a gyanúsított robbanószerkezetet hozott működésbe - áll az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatásban.

Az orosz fővárosi közlekedési rendőrsége a 24 éves Ilja Klimanov és a 25 éves Makszim Gorbunov rendőrhadnagy vesztette életét, aki 2023 októberében, illetve 2022 februárjában lépett szolgálatba. Utóbbi nős volt és egy kilenc hónapos kislányt hagyott árván. Családjaiknak minden szükséges segítséget megadnak.

Az incidens szerdára virradó éjjel történt a Jeleckaja utcán. A nyomozók vizsgálják, hogy miként hozták működésbe a robbanószerkezetet, tanúkat hallgatnak ki és ellenőrzik a térfigyelő kamerák felvételeit.

Az ügyben büntetőeljárás indult a hatósági személyek ellen elkövetett merénylet és a robbanószerkezet törvénytelen birtoklása címén.

Ez már a második merénylet a héten Moszkvában

Hétfőn robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője. A gyilkossággal kapcsolatban több verzió felmerült, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény történt. Szarvarov szerepelt Mirotvorec ukrán honlap „Ukrajna ellenségeiről" vezetett listáján, közülük többeket meggyilkoltak már.

Az orosz sajtó szerint a mostani robbantás a Jeletszkaja utcai rendőrőrs közelében történt hajnali 1:40 körül. Egy rögtönzött robbanószerkezet (IED) robbant fel, amelyet egy rendőrautó alvázához, az első utasoldalon rögzítettek. A Baza szerint a harmadik áldozat maga a merénylő volt.

A baleset helyszíne több száz méterre volt attól a ponttól, ahol Sarvarov altábornagy december 22-én meghalt.

A Mash Telegram-csatorna meg nem erősített értesülései szerint a robbanószerkezetet elhelyező 24 éves férfit csalással vették rá a merényletre, aminek a célpontja a rendőrség lehetett.

„A csalók azt állították, hogy feltörték a Goszuszlugi fiókját (orosz ügyfélkapu), és hogy kémkedésről van szó. Ezután meggyőzték a férfit, hogy utazzon Moszkvába, és helyezzen el egy robbanószerkezetet egy rendőrségi jármű alatt” – írja a Telegram csatorna.