Egy tényfeltáró vizsgálat kimutatta, hogy Putyin nem viccel, amikor a nukleáris arzenál bővítésének felgyorsításáról beszél. Az elnök szerint a szovjet korszakból származó régi nukleáris fegyverrendszereket gyakorlatilag újakkal váltották fel. A dán Danwatch hírügynökség a német Der Spiegel nevű újsággal együttműködve eddig ismeretlen terveket hoztak nyilvánosságra.

Philip Ingram, a brit hadsereg egykori katonai hírszerző tisztje azt mondja, hogy már önmagában az a tény, hogy ezek a dokumentumok napvilágot láthattak, nyilvánvaló bizonyítékai annak, hogy

a Kreml alkalmatlan a nukleáris fegyverbázisok biztonságának garantálásában.

– Az ilyen típusú információk aranyat érnek, és a jelenlegi műholdképekkel kombinálva igencsak naprakész ismereteket nyújtanak a potenciális katonai célpontokról – mondja a szakértő.

Az újságírók kimerítő információkat gyűjtöttek ugyanis a katonai infrastruktúra gyenge pontjairól – például a titokzatos orosz Avangard rakéták pontos állomáshelyéről. A másik fontos tény, amire rámutat a mostani leleplezés, hogy az orosz bázisok modernizációja nem képzelgés, hanem nagyon is a valóság és

bizony vészharangként kellene, hogy szolgáljon a Nyugat számára.

A most nyilvánosságra került dokumentumok a Hadászati Rakétacsapatok titkos bázisának nagyszabású korszerűsításáről számolnak be Jasznij városa közelében, ahol Oroszország nukleáris robbanófejeket tárol földalatti bunkerekben.. A település egyébként arról is híres, hogy itt van Dombarovszkij Űrközpont, ami fontos rakétaindító helyszín. Ám jelen esetben nem erről van szó, hanem az attól néhány kilométerre található, és nem mellesleg a Google Maps tárképen is jól látható rakétabázisról.

A dokumentumok szerint a bázist 2013 óta többször is bővítették. Területe már másfélszerese az eredetinek, nagyjából 250 futballpályának felel meg. Számos új épületet emeltek, és kiterjedt biztonsági rendszereket és ellenőrzőpontokat telepítettek a bázisra.

Putyin csodafegyvere

A Danwatch tényfeltárói azonban nemcsak felülről nézegetik a térképeket, hanem most először képesek voltak legalább kilenc új épület belsejébe is benézni a kiszivárgott részletes tervrajzok segítségével, meghatározva azok rendeltetését, az elrendezésüket, beleértve az őrházakat, a műszaki ellenőrző pontokat és a katonai felszerelések raktárait.

Ezenkívül a tervek további épületek részleteit is feltárják, beleértve egy hatalmas összeszerelő csarnokot is, amely a bázis azon részén található, ahol a nukleáris rakétákat előkészítik a kilövésre.

A pályázati dokumentáció szerint a műszaki bázis korszerűsítéséhez, csak az építkezés első fázisában, 2013–2016-ban, több mint 500 tonna betonacélt, 2100 tonna cementet és több mint 150 km kábelt használtak fel. Ezenkívül több épületben robbanásbiztos berendezéseket is telepítettek. Mondhatni a slusszpoén, hogy

Oroszország nukleáris rakétaprojektjéhez több nagy nyugati vállalat termékeit is felhasználták, köztük Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Hollandiából, Svájcból és Dániából.

Konkrétan a Rockwool, Danfoss és Grundfos cégek termékeit is használták, amit az orosz védelmi minisztérium kérésére orosz közvetítők szállították le 2019 és 2020 között. A cégeknek ezekről az ügyletekről nem féltétlenül volt tudomásuk, ám ha lettek volna, az sem jelentene semmit, hiszen ha megnézzük a Jasznij bázisnak eladott termékek listáját, akkoriban nem voltak szankciók hatálya alatt. Nem is katonai célokra fejlesztették ki őket.

Az viszont már több, mint feltételezés a jaszniji bázison két ezredet is felszereltek az Avangard rakétákkal. Az orosz védelmi minisztérium által közzétett, tesztindításokról készült videósorozat alapos elemzése is azt mutatja, hogy a rakéták és az Avangard rendszer összes berendezése valójában itt található.

Az egyébként a videókon is látszik, hogy a rakétát kiviszik az épületből, majd egy több kilométerre található, telepített rakétasiló felé irányítják. Habár az oroszok nagy gondot fordítottak arra, hogy ne mutassanak meg túl sok részletet, ám ez nem teljesen sikerült. Az összegyűjtött dokumentumok alapján a Danwatch újságíróinak sikerült megerősíteniük, hogy a filmben is látható rakétasiló az orosz tervezési anyagokban is leírt objektum.