Csak azért mesélem el az átverésem történetét, hogy ez soha többet ne történhessen meg senkivel – mondta lapunknak egy neve elhallgatását kérő hölgy, aki egy Tinder-csaló áldozata lett.

A férfival – aki brit állampolgárnak adta ki magát, és a társkeresőn még E.O. monogrammal volt regisztrálva – január 20-án kezdett el beszélgetni az áldozat. A szélhámos azt mondta, három éve vált el, mert a felesége megcsalta egy nagyon gazdag emberrel, és mivel úgy bukott le, hogy videó chatelés közben meglátta, hogy felesége mellett egy férfi fekszik, különböző mentális traumái lettek, ezért nem tud videó chatelni.

Ujja köré csavarta a nőt

A férfi a társkeresőn a nőnek azt mondta, már Budapesten él, valahol a Parlament környékén lakik. A negyven év körüli férfit – mivel állítása szerint a pénz miatt hagyták el – annyira megviselte a felesége hűtlensége, hogy megfogadta: a volt felesége pasijánál is gazdagabb szeretne lenni. Ezért unokatestvére segítségével kitanulta a kriptovaluták világát és sikeres befektető lett belőle, ma már tízszer akkora vagyonnal rendelkezik, mint a férfi, aki miatt korábbi partnere elhagyta – mesélte lapunknak az átvert nő.

A Tinder után röviddel a WhatsAppra váltottak, mert a férfi azt mondta, törli a Tinder-profilját, hogy a nő nehogy azt gondolja, több hölggyel is ismerkedik egyszerre. A hölggyel folyamatosan építette a bizalmat, és nagyon óvatosan, minden lépésnél a kezét fogva javasolta számára, hogy, hogy szálljon be a nő is a kripto-bizniszbe, mert most két hétig kivételesen sikeres időszak van, rengeteget dolgoztak együtt az elemző csapatával azon, hogy mindig a megfelelő időpontban tudjanak rövid távú befektetéseket végrehajtani, és mivel a nő nagyon szimpatikus számára, ezért szeretné, ha támogatni tudná ebben addig is, amíg nem tudnak találkozni.

Az ismerkedés majdnem kéthetes időszaka alatt az angol nyelvű szöveges üzenetváltásokon kívül a magyar áldozat soha nem beszélt az angol férfival sem telefonon, sem személyesen nem találkozott vele és egyetlen hangüzenetet sem kapott.

Minden nap szinte folyamatosan chateltek, a férfi munkaidőben is érdeklődött például arról, hogy a nő volt-e már ebédelni. A 42 éves férfi képeket és videókat is küldött magáról. (Valószínűleg ezek nem voltak valós fotók, a szerk.)

Kriptó-csapda

E.O., aki később David Martinként mutatkozott be az mondta a kiszemelt magyar áldozatának, hogy a pénzét nem kell neki átadnia, saját számláján tarthatja, hogy biztonságos legyen. Először azt kérte, hogy a nő a Revoluton hozzon létre egy számlát.

De, ahogy arról az Economxon is írtunk, a Revolut 2025 decemberében a hazai szabályozási változások miatt megszüntette kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. A férfi, amikor erről az áldozat felvilágosította, elmondta, hogy akkor a Biance kriptoappot töltse le a telefonjára, de ez sem működött.

Majd egy Kraken nevű alkalmazást is letöltött a hölgy, ahova feltöltött 100 eurót, ami nagyságrendileg 38 ezer forintnak felel meg.

Ekkor mindenféle utasítást kellett végrehajtania az áldozatnak – például képernyőfotót küldenie a folyamatról –, mindezt persze annak érdekében, hogy a csaló tanításként és biztos háttérként tudja támogatni a folyamat során és garantálni tudja a sikert.

A Krakenből való utalást követően – biztonsági okokból - csak három nappal később jelent meg a nő pénze egy felületen – de valójában nem tudja, hová utalta az összeget. A férfi arra kérte áldozatát, hogy erről ne beszéljen senkinek, mert ezek titkos dolgok, és a háttérelemző csapatával is szigorú titoktartási kötelezettség van érvényben, továbbá azt is állította, hogy a nő az első a családján kívül, akit beavat ezekbe a részletekbe – ezzel is építve a bizalmat az áldozatban.

Az első befektetést a nő természetesen sikerrel zárta, de ekkor a csaló további összegek kiutalására ösztönözte őt a rövid, a kéthetes garantáltan sikeres kriptobefektetési időszakra hivatkozva.

Ekkor a magyar nőnek már gyanús volt, hogy átverték.

Megkérte a férfit, hogy küldjön egy hangüzenetet, vagy találkozzanak, hogy tudja, bízhat benne, hiszen manapság a mesterséges intelligencia (AI) már képes érzelmeket kommunikálni és bizalmat is építeni. A férfi azt ígérte, hogy másnap küld egy hangüzenetet, de ez nem történt meg.

Január 30-án az áldozat megírta a férfinak, hogy ha másnap nem kap hangüzenetet, vagy bármilyen bizonyítékot arra, hogy a férfi valós személy, és nem segít a 100 euró visszautalásában, akkor fel fogja jelenteni a rendőrségen, átad részükre minden adatot, videót és képet, továbbá megkeresi a magyar és a nemzetközi média szerkesztőségeit a hírrel, amit meg is tett. A férfi tudomást sem vett az üzenetéről. Az áldozat január 31-én rendőrségi feljelentést tett.

Annyira el akartam hinni, hogy a sok rossz után végre valami jó történik velem

– mondta az áldozat lapunknak.

Nem ez volt az első alkalom, hogy társkeresőn beszélgetett másokkal, de most megfogadta, hogy visszavonhatatlanul törli a teljes profilját az applikációból. A rendőrségen tett feljelentéskor a hatóság nem biztatta semmivel, hogy megtalálják a csalót: azt mondták az áldozatnak, hogy sok ilyen esettel találkoznak és nem tehetnek semmit, a lezárásról szóló dokumentumot valószínűleg az előírt 30 napnál is rövidebb idő alatt fogja megkapni.

Ha önnek is hasonló tapasztalata van, írjon nekünk az [email protected] címre.