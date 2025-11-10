Donald Trump becstelennek nevezte a BBC brit közszolgálati médiatársaság lemondott főigazgatóját és hírigazgatóját, akik az amerikai elnök 2021. január 6-i beszédének eltorzított sugárzása nyomán kialakult botrány miatt bejelentették távozásukat.
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán vasárnap megjelent bejegyzésében köszönetet mondott a brit The Telegraph napilapnak, hogy egy kiszivárogtatás nyomán nyilvánosságra hozta a BBC belső jelentését, amely rámutatott az esetre.
Köszönöm a The Telegraph-nak, hogy leleplezte ezeket a korrupt „újságírókat". Ezek nagyon becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni
– írta Donald Trump, aki hozzátette, hogy az ügyet csak súlyosbítja, hogy egy olyan külföldi országról van szó, amelyet sokan az Egyesült Államok első számú szövetségeseként tartanak számon.
A botrány november elején robbant ki a The Telegraph leleplező cikkével, ami egy belső informátor révén nyilvánossá tette a médiumnál készült belső jelentés egyes részleteit. A jelentés megállapította, hogy BBC Panorama dokumentumfilmjének szerkesztése félrevezető volt a 2021. január 6-i eseményekkel kapcsolatban. A cikk szerint a zavargásokká fajuló eseményekről szóló összeállítás Donald Trump beszédét olyan módon szerkesztette, hogy az félrevezető volt az akkor leköszönő amerikai elnök szerepét illetően.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közelmúltban a The Telegraph-nak adott interjúban élesen bírálta a BBC-t, amelyet 100 százalékban álhíreket terjesztőnek, valamint baloldali propaganda gépezetnek nevezett.
Tim Davie, a BBC 2020-ben kinevezett főigazgatója, valamint Deborah Turness a botrány nyomán a hétvégén lemondani kényszerült.
Mindketten felelősséget vállaltak a történtekért. Tim Davie a dolgozóknak írt lemondó levelében elismerte, hogy a médiaintézménynél történtek hibák, míg Deborah Turness arra hivatkozott, hogy a Trump-dokumentumfilm nyomán kialakult botrány olyan fokot ért el, ami már a teljes intézmény számára károkat okoz.
A The Telegraph szerint a BBC várhatóan hétfőn nyilvánosan bocsánatot kér a Trump-beszéd ügyében.
Tim Davie vasárnap délután belső üzenetben közölte kollégáival döntését, amelyet – mint írta – „teljes mértékben” saját elhatározásából hozott meg.
A leköszönő főigazgató ugyanakkor elismerte, hogy a szerkesztési botrány „érthető módon” hozzájárult a döntéshez.
„A BBC sokszor a legjobbjainkat képviseli, de nem vagyunk tökéletesek. Nyitottnak, átláthatónak és elszámoltathatónak kell maradnunk” – fogalmazott. Itt vannak a korábban történtek >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!