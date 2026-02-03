Szendőfi Balázs természetfilmes számolt be róla a Facebook-oldalán, fotókkal alátámasztva, hogy a Börzsönyben található Deszkáspuszta közelében, a Duna-Ipoly Nemzeti Park törzsterületén belül két, több mint 100 éves bükkerdőt vágtak ki.

Ráadásul a fát rakodó vállalkozó munkagépei jelentős olajszennyezést hagytak maguk után, ami a természetfilmes szerint a most olvadó hólével együtt lefolyik a börzsönyi patakokba.

Kálmán Gergely, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációs referense az ügyben a Telex megkeresésére megerősítette, hogy a Magyar Állam tulajdonában, és az Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésében és erdőgazdálkodásában álló Nagyoroszi 14B és Nagyoroszi 15L erdőrészletekben fakitermelés történt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzeti park előíratta az erdészeti hatósággal a kíméleti területek visszahagyását, így ezeket érintetlenül is hagyták.

Elmondásuk szerint mintegy 4,8 hektáron vágták ki az erdőt, ami nagyjából ezer bükkfát jelent.

A lappal közölték azt is, hogy nem tudnak a kitermelt faanyag sorsáról, azonban elismerték, hogy a kitermelést végző vállalkozó olajszennyezést hagyott hátra maga után, szemrevételezés alapján 5-10 literre saccolják a kifolyt olaj mennyiségét. A kár mértékét forintosítani nem tudják, azonban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál bejelentést tesznek.