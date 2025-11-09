Elnökök jönnek-mennek, de a Fehér Ház az amerikai hatalom és hagyományok állandó szimbólumaként áll, vagy mégsem? – veti fel a BBC, amelyik részletekbe menően kifejti, hogyan is alakítja át Donald Trump a Fehér Házat a saját képére egy monumentális beruházás keretében.

A Fehér Ház homlokzata, elmosódott amerikai zászlóval Kép: Getty Images

Az eleinte 250 milliósra becsült, de immár 350 millió dollárosra (körülbelül 118 milliárd forint) hízó gigaprojekt amúgy láthatóan új esélyt kínál a vállalatoknak és az adományozóknak, hogy a Trump-adminisztráció kegyeibe férkőzzenek, többek közt techóriásokat, kriptomágnásokat és dohányipari csoportokat is beleértve, akiket egy grandiózus vacsorán látott vendégül.

A második ciklusát taposó elnök elmondása szerint csak magánadományokból finanszírozzák a világ egyik legismertebb épületének átszabását.





Ami a történelmi jelentőségét illeti, a Fehér Ház 1800 óta, azaz 225 éve az amerikai elnökök rezidenciája és munkahelye. Elsőként John Adams, az Donald Trump egyébként azzal érvelt, hogy a készülő terem külföldi állam- és kormányfők tiszteletére rendezett nagy vacsorák és más jelentős események helyszínéül fog szolgálni, és az ominózus épületszárnyat teljesen modernizálják, a munkálatok befejezése után pedig szavai szerint szebb lesz, mint valaha.Ami a történelmi jelentőségét illeti, a Fehér Ház 1800 óta, azaz 225 éve az amerikai elnökök rezidenciája és munkahelye. Elsőként, az Egyesült Államok második elnöke lakott és dolgozott a falai közt. Egyébiránt érzékeltetésképp jelezzük: a mintegy 350 millió dollárnyi összeg több mint duplája annak, mint amennyiért megvásárolta Budapest városvezetése Rákosrendező területét, ezzel megálljt parancsolva a mini-Dubaj néven elhíresült nagyprojektnek. A KSH szerint emellett a 2025-ös magyar büdzsében a teljes alapfokú oktatás költségeinek harmadát nagyjából pont ennyi pénzből fedezik hazánkban.

Az átfogó összeállításban felidézték, hogy a múlt hónapban lebontották a több mint 120 éve álló ikonikus épület egyes részeit, miközben elkezdődött Trump terve egy új bálterem építésére.

A keleti szárny romhalmazzá válásának drámai képei voltak eddig a leglátványosabb jelei annak, hogy Trump hogyan igyekszik a saját képére átalakítani a Fehér Házat, alig egy évvel azután, hogy újraválasztották az Egyesült Államok elnökévé

– fogalmaz a szerző.

Munkagép a romokon, miután a Fehér Ház keleti szárnyát 2025. október 28-án lebontották Kép: Getty Images , Alex Wong

Emlékeztetnek a cikkben, hogy a hagyományosan az First Ladynek és személyzetének otthont adó keleti szárnyat, valamint a keleti oszlopsort is lebontották.

Ezek helyére egy sokkalta nagyobb építmény épül: egy új oszlopsort és egy közel 1000 vendég befogadására alkalmas báltermet húznak fel.

A kritikusok azonban aggályaikat fejezték ki amiatt, hogy az új, 8400 négyzetméteren elterülő épület eltörpül az 5100 négyzetméteres Fehér Ház-i rezidencia mellett.

Szintén a kritikusok táborát erősíti az amerikai történelmi helyszíneket védő National Trust for Historic Preservation nevű nonprofit szervezet vezetője, aki levelet írt a Fehér Ház tisztviselőinek, amelyben kérte a bontási munkálatok felfüggesztését, amíg a tervek nyilvános felülvizsgálaton nem esnek át.

Carol Quillen azt mondta, „mélyen aggódik” amiatt, hogy az új épület „elnyomja majd magát a Fehér Házat, és végleg megzavarhatja a Fehér Ház gondosan kiegyensúlyozott klasszikus dizájnját a két kisebb és alacsonyabb, keleti és nyugati szárnnyal”. Ám mindössze pár nappal azután, hogy Quillen elküldte a levelét, a keleti szárny eltűnt.

A Fehér Ház keleti szárnyának egy részének lebontása Donald Trump amerikai elnök által tervezett új bálterem-bővítés építése során 2025. október 22-én Kép: Getty Images , Al Drago

Addig is az épületben elhelyezett történelmi tárgyakat a Fehér Ház Történelmi Egyesület mint független szervezet „megőrzi és raktározza”. Közölték, hogy a bontás előtt egy „átfogó digitális szkennelési és fényképezési projektet” is végrehajtott az egyesület, hogy történelmi feljegyzést készítsen.

Az 1902-ben épült épületrészt leromboló munkagépekről készült képek azonban sok amerikaiban meglepetést, esetenként sokkot, sőt haragot váltottak ki – különösen mivel Trump nyáron még azt ígérte, hogy a munkálatok nem tesznek kárt a meglévő szerkezetben.

[A bálterem építése] nem fogja zavarni a jelenlegi épületet – a közelében lesz, de nem érinti azt –, és teljes mértékben tiszteletben tartja a meglévő épületet, aminek a legnagyobb rajongója vagyok

– fogalmazott Donald Trump júliusban.

A dollárszázmilliókat felemésztő projekt Trump várakozása szerint még a mandátuma vége előtt befejeződik.

Kotrógépek dolgoznak a törmelék eltakarításán, miután a Fehér Ház keleti szárnyát 2025. október 31-én lebontották Washingtonban Kép: Getty Images , Samuel Corum

A BBC felelevenítette, Trump kapcsolata régóta bonyolult az 1600 Pennsylvania Avenue alatt lévő épülettel. Első ciklusa alatt állítólag „igazi szeméttelepnek” nevezte azt, és gyakran felkereste Mar-a-Lagót, a floridai Palm Beachen található luxusvilláját és tagoknak szóló klubját. Második ciklusában azonban úgy fest, eltökélt szándéka, hogy magáévá tegye a történelmi rezidenciát, és a saját képére szabva azt. Ambíciójának első jele az Ovális Iroda átalakítása volt, amely egy viszonylag visszafogott teret arany díszítésekkel és díszes bútorokkal teli pazar látványossággá formált.

Az elnöki irodát most átható giccs rendkívül feltűnő kontrasztot ad a korábbi elnökök ízléséhez, de még maga Trump korábbi ciklusához mérten is.

Trump azt állította, hogy a dekorációk „a legmagasabb minőségű 24 karátos aranyból” készültek, s a Truth Social közösségi média platformján eldicsekedett róla: „A külföldi vezetők és mindenki más is »megijed«, amikor meglátja a minőséget és a szépséget. Ez a legjobb Ovális Iroda valaha, siker és kinézet tekintetében!!!”

Ám nem mindenki volt ettől elragadtatva: Tommy Landen Huerter New York-i lakberendező szerint a volt ingatlanfejlesztő számos szállodájának tervezési szabványait „ráerőlteti” a Fehér Házra, és ez a „nagyon barokk” aranyozás nem illik oda. A szakértő azt is megjegyezte, ezen palotaszerű elemeket szándékosan hagyták ki a Fehér Ház eredeti tervéből, hogy hangsúlyozzák: az Egyesült Államok nem monarchia.

Ha a túldíszítettség szimbolikáját vesszük alapul, talán nem véletlen, hogy a közelmúltbeli Trump elleni tömegtüntetéseket No Kings névre keresztelték, mely épp a republikánus elnök autoriter politikája és az adminisztrációjában tapasztalható korrupció ellen irányul. A mozgalom demonstrációira válaszul egyes kormányzók a Nemzeti Gárdát is készenlétbe helyezték.

Trump nemrégiben leleplezte a Nyugati Szárny és a Fehér Ház rezidenciája között az új „Elnöki Hírességek Sétányát”, melyen korábbi amerikai elnökök aranykeretbe foglalt portréi láthatók, időrendi sorrendben ábrázolva – Joe Biden kivételével – az összes elnököt, önmagát pedig kétszer is szerepeltetve. A politikai riválisának tisztelete helyett csupán egy autopen, avagy automata toll – egy aláírásokat másoló mechanikus eszköz – látható.

A Nyugati oszlopsor a Rózsakertre néz, amely az elmúlt hónapokban szintén drámai változásokon ment keresztül. Az eredetileg istállóként használt teret több mint 100 éve Rózsakertként ismerik, és John F. Kennedy elnöksége alatt alakították át rendezvények lebonyolítására. A kertben évtizedek óta rendszeresen tartanak sajtótájékoztatókat egy elnöki pulpitussal és a fűben sorakozó székekkel, de Trump úgy látta, „mindenki csak a sárba süllyedne”, ezért nyáron a kertet felásták, és egy „gyönyörű fehér kőből” készült teraszt építettek helyette. Sok internetes nyomozó viszont rámutatott, hogy az új, kövezett kert hasonlít a Mar-a-Lago medence melletti teraszára – és ez inkább szándékos, mint véletlen. Mostantól Rose Garden Club néven emlegetik a helyet.

Tervez-e Trump további felújításokat a Fehér Házban? „Tudomásom szerint nem” – felelte Karoline Leavitt sajtótitkár a BBC-nek, hozzáfűzve:

„De a szíve mélyén építőmester. Így a szíve és az elméje is állandóan azon kavarog, hogyan lehetne jobbá tenni a dolgokat.”

Munkagép a Fehér Ház keleti szárnyánál 2025. október 23-án Kép: Getty Images , Eric Lee

Olybá tűnik, Donald Trump valóban nem áll meg itt, ugyanis jelezte már szándékát, hogy örökségét Washington DC más részein kívánja folytatni. A múlt hónapban bejelentette, hogy egy diadalívet épít a Potomac folyón át a Lincoln-emlékműtől az amerikai főváros központjában, az ország függetlenségének 250. évfordulójára, amelyre jövőre kerül sor. A bálterem-projekt adományozóival tartott vacsorán Trump elmondta, hogy az ív három változata került szóba – kicsi, közepes és nagy –, de természetesen neki a legnagyobb verzió tetszik a legjobban.