Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje Facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ott élők érdekében párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás – népszerűbb nevén airbnb-zés – közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is.

Airbnb-ügyben a VI. kerület volt az első, amely megtiltotta a rövid távú lakáskiadást. A 2024 nyarán Terézvárosban tartott véleményformáló népszavazás eredményére hivatkozva a kerület vezetése 2026 januárjától megtiltotta a lakáshotelek üzemeltetését. A döntés óta több más városrészben is napirendre került ez a kérdés.

Budapesten 2026 végéig életben van az úgynevezett Airbnb-moratórium. Ennek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új airbnb engedélyt szerezni Budapesten, de a már engedélyekkel rendelkező lakásokat rövid távra is bérbe lehet adni belföldi vagy külföldi turistáknak.

Mit hozott az airbnb-tiltás Terézvárosban?

A terézvárosi tiltással kapcsolatban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy 2026 januárban a Terézvárosban kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a VI. kerületi albérletkínálat viszont közel 1250 darabra nőtt, ami jelentős, 28 százalékos bővülést jelent a 2025 januári szinthez képest.

„Fontos leszögezni, hogy a terézvárosi albérletpiacra nem csak az airbnb-tiltás híre volt hatással az elmúlt egy évben, hanem az Otthon Start Program is. A fix 3 százalékos kamatozású hitel lehetősége miatt sok bérlő vált első lakásvásárlóvá, ami csökkentette az albérletpiaci keresletet” – tette hozzá Balogh László.

A terézvárosi eladó lakáskínálat tavaly január óta 33 százalékkal bővült közel 2400 ingatlanra, miközben Budapesten 53 százalékkal több társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Habár a teljes fővárosi eladó társasházi lakáskínálat több mint tízszerese a terézvárosinak, a belső pesti kerületek közül a VI. kerületben van a legtöbb eladó ingatlan.

Mi várható az I. kerületben?

Az I. kerületben 2026 januárjában a kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 300 ezer volt, ami 4 százalékos drágulást jelent tavaly januárhoz képest. A budavári eladó használt lakások medián négyzetméterára pedig 15 százalékkal közel 1,9 millió forintra nőtt.

Az I. kerületi airbnb-zés lehetősége rövid távon eleve „befagyasztott” állapotban van az új belépők szempontjából a budapesti moratórium miatt. Egy esetleges kerületi szigorítás hatása elsősorban az aktuális lakáshotel üzemeltetők és tulajdonosok esetében hozhatna változást.