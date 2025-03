Az ügyfelek nemcsak mustrálták a kínálatot, vásároltak is: az év második hónapjára becsült 11 338 adásvétel a januári eredménynél 22 százalékkal erősebb, és a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva is 5 százalékkal jobb teljesítményt takar. A februárra becsült adásvételszám kimagasló, 2024 legjobban teljesítő hónapjához, júliushoz mérten is csupán 2 százalékkal marad el.

Az aktív kereslet és a növekvő tranzakciószámok mellett az ingatlanok forgási sebessége is gyorsabb tempóra váltott a Duna House adatai szerint: a legrövidebb idő, átlagosan 2 hónap alatt a fővárosi panellakások cseréltek gazdát, a vidéki házgyári lakások értékesítése ugyanakkor valamivel több, mint 2,5 hónapot vett igénybe. A használt téglalakások és házak eladása vidéken és a fővárosban is 4 hónap körüli hirdetési időszak alatt zárult.

Vidéken kétszámjegyű drágulás jelentkezett a panellakások árszintjében, míg a téglaépítésű otthonok átlagos négyzetméterára enyhe mérséklődést jelez Kelet- és Nyugat-Magyarországon egyaránt. Keleten a panelekért átlagosan 640, nyugaton 619 ezer forintos négyzetméterárat fizettek a vevők. A használt téglaépítésűekért 391 ezer forintot adtak a vásárlók a keleti országrészben, míg a nyugati vármegyék településein 423 ezer forint körül alakult az átlag.

Vidékhez hasonlóan a fővárosban is a panellakások árszintjében jelentkezett erőteljesebb drágulás: Budán megközelítette az 1,2 milliót, míg a pesti kerületekben közel 950 ezer Ft/m2-re emelkedett a házgyári lakásokért fizetett átlag. A pesti paneltulajdonosok nem változtattak az irányáron, a budai oldalon azonban előfordult a hirdetési árak csökkentése is: az utolsó árhoz képest a vevői alkunak minimális, 1-2 százalékos teret hagytak az eladók.

Országszerte nőtt a befektetők jelenléte az ingatlanpiacon , akik ezúttal nemcsak vevőként, hanem eladóként is aktívak voltak. A fővárosban 35 százalék volt a befektetési célú ügyletek aránya, a februárban szerződő vevők 22 százaléka első lakását vásárolta meg. A befektetők 81,5 millió, míg az első lakást szerző otthonteremtők 58,5 millió forintot fordítottak budapesti ingatlan vásárlására.

Vidéken is befektetési céllal köttetett a legtöbb adásvétel (29 százalék), de aktívak voltak az első lakást vásárlók és a nagyobb ingatlanba költözők is. Befektetésre 38,2 millió forintot szántak a vevők, míg első lakásra egymillió forinttal többet fordítottak a vidéki területeken szerződők.

A fővárosban 35 százalékban a korábbi befektetés értékesítése adta a fő motivációt, az eladók 21 százaléka nagyobb ingatlanba költözés miatt vált meg előző otthonától. Budapesthez hasonlóan vidéken is a korábbi befektetés értékesítése vezette a sort, az ügyletek 25 százalékában örökölt ingatlanjuktól váltak meg az eladók.