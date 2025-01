Kivételes helyzetbe került a lakossági megtakarítási piac: mivel az inflációkövető állampapírok kamata a közeljövőben lecsökken, 2025 első hónapjaiban pedig sor kerül a korábbi években látottnál jóval magasabb hozamok kifizetésére, így közel 20 százalékos pluszt könyvelhetnek el az érintettek. Ennek apropóján a K&H Értékpapír ismertette, milyen lehetőségek vannak a megtakarítók előtt.

Egyértelműen átrendeződés várható a magyar befektetési piacon. „Sok megtakarítónak kell döntenie arról, hogy mi legyen az eddig inflációkövető magyar állampapírokban lévő megtakarításával, hiszen azokkal lényegében kockázatmentesen lehetett elérni a 2023-as infláció eredményeként majdnem 20 százalékos hozamot. Ugyanakkor a 2024-ben lelassuló infláció (éves átlagban 3,7 százalék) miatt az érintett papírok hozama jelentősen csökken, ezért sokan keresnek most alternatív befektetési lehetőségeket” – mondta Horváth István, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatója.

Így dönthetnek a PMÁP-befektetők

A brókercég saját, tőzsdei befektetésekkel rendelkező ügyfelei körében készített egy felmérést, hogy mihez kezdenek most. A felmérésre eddig mintegy 2 200 ügyfél válaszolt. A válaszadók harmada (28,2 százalék) nem érintett a kérdésben, mert nincs állampapír-befektetése, a megkérdezettek negyede (24,7 százalék) nem tervez változtatást, azaz megtartja az állampapírját az alacsonyabb hozammal is. További 25,9 százalékuk azonban leginkább ETF-ek, tőzsdei részvények, más állampapírok és befektetési alapok felé fordul. A K&H Értékpapír ügyfelei körében magas kockázattűrés figyelhető meg, ennek is köszönhető, hogy egy részük az ETF-ek és tőzsdei részvények iránt érdeklődik.

Csütörtökön az OTP Bank befektetési stratégái tartottak háttérbeszélgetést, ahol egyebek mellett az hangzott el, hogy a bank saját ügyfelei körében végzett felmérése szerint a megtakarítók mintegy fele hajlandó a magyar állampapír-befektetéseknél magasabb kockázatú eszközökbe fektetni.

Mire jók az ETF-ek?

Az ETF-ek diverzifikált portfóliókat kínálnak, amelyek csökkenthetik az egyedi részvényekhez képest fennálló kockázatokat. Az S&P 500 amerikai tőzsdeindexhez vagy más nemzetközi indexekhez kötött ETF-ekkel a befektetők számos cég teljesítményéből profitálhatnak anélkül, hogy egy-egy vállalat eredményeire kellene hagyatkozniuk, ezen keresztül az adott társasághoz köthető egyedi kockázatokat kellene rendszeresen figyelniük. Az ETF-eken túl az egyedi részvények és a befektetési alapok is alternatívát jelenthetnek a PMÁP befektetésekből kiszálló lakossági megtakarítóknak.

Kockázatvállalás nélkül nincs már kétszámjegyű hozam

Horváth István szerint az inflációkövető állampapírokhoz köthető átrendeződés a pénzügyi tudatosságot is érinti. Ezek a papírok eddig lényegében rizikómentesen kínáltak igen magas hozamot, a befektetők egy része továbbra is szeretne hasonló gyarapodást elérni, ehhez azonban fokozottabb kockázatvállalásra van szükség.

Egyre többen vannak tisztában azzal, hogy hosszú távú stratégiai gondolkodásra van szükségük, legyen szó a portfólió diverzifikációjáról, vagy az adózási szempontok figyelembevételéről.

Nemcsak a mostani kiélezett piaci helyzetben, hanem bármikor érdemes a befektetéseket diverzifikálni, akár földrajzilag, akár szektoronként kiválasztva a vállalatokat. Emellett fontos a diverzifikációnál a devizakérdés is, azaz érdemes a forinton túl a dollár- és euróalapú befektetéseket megnézni. Adózási szempontból pedig a tartós befektetési számlák (tbsz) és a nyugdíj-előtakarékossági (nyesz) nyújthatnak előnyös megoldást a megtakarítók számára

emelte ki a szakértő.

Az államkincstár is promóciózik

2025-ben sem találni az állampapírhoz hasonló biztonságú, likvid befektetést, vagyis érdemes továbbra is az állampapírok között válogatnia annak, aki biztonságban akarja tudni a megtakarítását - olvasható a Magyar Állampapír hírlevélben.

Mint ismert, a PMÁP-ok a következő egyéves kamatperiódusban 3,95-5,2 kamatot fizetnek. Ez lényegesen alacsonyabb az elmúlt években megszokottnál, viszont a papírok továbbra is folyamatosan infláció feletti hozamot garantálnak, ami egyedülálló a magyar befektetési piacon. Így annak, aki biztonságban akarja tudni befektetését továbbra is érdemes megtartania a PMÁP-ot portfóliója részeként - vélik a kincstár szakértői.



Akik egyetértenek azzal, hogy a kamatkondíciókban persze lehet versenyezni, azonban egy ingatlanbefektetés esetén sokkal lassabban és körülményesebben juthat a pénzéhez az ügyfél, míg a részvénypiacokon például sokkal nagyobbak az árfolyamkilengések, ugyanúgy lehet nagyot veszíteni, ahogy nyerni is.