Az Év Irodája Konferencia & Díjátadó idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, az elmúlt másfél évtized alatt a magyar ingatlan- és irodapiac, valamint a munkahelyi kultúra egyik legnagyobb hatású szakmai rendezvényévé nőtte ki magát. A jubileumi program a budapesti Várkert Bazárban kerül megrendezésre április 30-án.

Az esemény célja idén is az, hogy bemutassa, miként alakulnak át a munkaterek a technológiai fejlődés, a társadalmi elvárások és a munkaerőpiaci trendek hatására. A szakmai programban olyan előadók osztják meg tapasztalataikat és vízióikat, akik maguk is a leginnovatívabb vállalatok élén állnak, és meghatározó szereplői a nemzetközi irodakultúrának



– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Év Irodája Konferencia & Díjátadó a legfrissebb iparági gondolatok és kapcsolatok fóruma, az esti díjátadó mellett szakmai kiállítások és konferencia-programok is lesznek – érdemes jelen lenni.

Hazai és nemzetközi előadók, külön színpad a jóllétért

A konferencia inspiráló előadásai között szerepel Cassandra Charles (Genesys), aki az Amerikai Egyesült Államokból látogat hazánkba és betekintést nyújt abba, hogy miként változnak meg az irodaterek globális szinten, és hogyan lehet egyszerre kreatív, fenntartható és teljesítményorientált munkakörnyezetet kialakítani.

Az Egyesült Királyságból is érkeznek előadók: Carolyn Creswell (Hustle House) a vezetői gondolkodásmód átalakulását és a hibrid munkavégzéshez való alkalmazkodást vizsgálja, míg Hana Gray (The Office Management Group) az irodavezetés jövőjéről, a technológiai eszközök szerepéről és az üzleti célokkal összhangban lévő működésről beszél.

A hazai szcéna is rangos neveket vonultat fel: a „Vitashow: irodadesign vs. praktikum” panelbeszélgetésen a résztvevők (Dr. Dúll Andrea, az ELTE professzora és Déri Bea, a CPI PR, Marketing & Design igazgatója) arra keresik majd a válaszokat: mi a fontosabb: a brand vagy a munkavállalói jóllét, valamint mire költsön egy cég: jó székre vagy dizájnos közösségi térre?

Míg a BAM Group társalapítója, Dr. Orosz Tibor arról beszél majd, hogy a mesterséges intelligencia (AI) hogyan alakítja át az irodákat – a hibrid munkamodelltől és az irodamenedzsmenttől kezdve a HR-en, a vezetői döntéseken és a munkavállalói jó(l)léten át. Vanyi Raymond (CEO, SuperiorPentest) előadásában bemutatja, miként válhatnak kiberbűnözők, hackerek áldozatává az irodák és épületek informatikai rendszerei, valamint tanácsokat is ad arra vonatkozóan, hogy hogyan védhetik ki ezeket a támadásokat a cégek.



Az idei év egyik újdonsága a „Dívány stage by CPI Club”, amely a dolgozói jóllét témáját járja körül. Itt olyan témák kerülnek előtérbe, mint a mentális egészség megőrzése, a munkavállalói elégedettség növelése, az inkluzív vállalati kultúra, vagy épp az, hogyan lehet a modern munkahely támogató és inspiráló közeg egyszerre. A programban képviseltetik magukat pszichológusok, HR-szakemberek és olyan cégek képviselői, akik a jólléti kultúrát már sikeresen integrálták működésükbe.

A teljes program itt elérhető el.

15 év és nemzetközi díj

Az Év Irodája Díjátadó mindig is többről szólt, mint esztétikai értékelésről – a verseny célja, hogy bemutassa azokat az irodai projekteket, amelyek komplexen reagálnak a modern munkavégzés kihívásaira. A díjátadó gálaestén kihirdetik a hazai verseny győzteseit, többek közt Az Év Irodája, Az Év Közösségi Tere, Az Év Székháza, Az Év Irodaháza és Az Év Belsőépítész Cége kategóriákban.

Az idei év újdonsága, hogy először kerül sor a nemzetközi színtérre létrehozott Office of the Year díjak átadására is. Ebben a kategóriában olyan Magyarországon kívüli európai irodák jelentkezését várták, amelyek idén költöztek vagy lettek felújítva. Ezzel a verseny nemcsak földrajzilag, hanem szakmailag is szintet lépett.

A 2025-ös nemzetközi nevezők Cato Networks Campus – Tel-Aviv, Cushman & Wakefield – Pozsony, Giuffrè Francis Lefebvre – Milánó, JDE Peet’s – Varsó, Lingaro Group – Varsó, Decerto – Varsó, Avis – Varsó, Hoogwegt – Varsó, Greenberg Traurig – Varsó, Coca Cola HQ – Bukarest, Tetra Pak – Utrecht, Hegelmann Group – Prága, Astra Zeneca Office – Bécs, Il Prisma Live – Milánó, FSN Capital Partners – Koppenhága, Lenovo – Farnborough, Area London – London, Orega The Strand – London, Office Space in Town – London, TD SYNNEX – Basingstoke

A konferenciára és az esti díjátadóra külön-külön és csomagban is elérhetők jegyek. A részvétel nemcsak inspiráló szakmai élményt nyújt, de kiváló lehetőséget biztosít kapcsolatépítésre, informális beszélgetésekre és a jövő üzleti lehetőségeinek megalapozására.

A jegyeket ezen az oldalon azonnal megvásárolhatja.