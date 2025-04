A kilencvenes évek statikus irodamodelljétől eljutottunk az aktivitásalapú irodáig, a nagyteres iroda forradalmát követte a fenntarthatóság alapeszméje szoros összefüggésben a klímaváltozás elleni globális küzdelemmel, miközben a digitalizáció már szinte mindenhová beférkőzött.

A kényelmi szolgáltatásokkal, a wellbeinggel együtt az irodabútorok piacát is felforgatták az egészséges munkakörnyezet jegyében, a dizájn elképesztő szinteket ért el. A munkaerőpiac a társadalmi-gazdasági változások igazi lakmuszpapírja, amellyel leírhatók a globális civilizációs folyamatok. Ráadásul jelenleg csak változás van, egy percnyi megállást sem tapasztalhatunk!

A terek bűvöletében

Az iroda evolúciója során ugyanis hangsúlyosabb szerepet kapott a multifunkcionális és sokszínű tér, ahol kötetlenül egyetlen helyen lehetett dolgozni, beszélgetni, ötletelni. Mindeközben az irodapiac kitermelte a maga specialistáit is, hiszen a tervezők, a fitout cégek és a bútorosok mellett már a terek kialakításán, a vállalati kultúrán és a humán erőforráson is dedikált szakemberek dolgoztak.

„Az irodavezetés jövője: trendek, tippek, trükkök és eszközök” c. előadásban Hana Grey (The Office Management Group) arról beszél majd, hogy az irodai terek kialakítása hogyan támogatja az üzleti célok megvalósítását, hogyan kreáljunk olyan munkatereket, amelyek a közös munkát és a hatékonyságot erősítik?

Közösségek

De nemcsak a terek lettek sokszínűek, hanem a munkaszervezet is. A globális cégek újabb és újabb irodákat nyitottak a világ számos pontján, ahol a céges értékek mellett multikulturális közeg alakult ki. Időközben új generációk jelentek meg új igényekkel és egyedi attitűdökkel, viselkedésmintákkal, ugyanakkor a vezetők és beosztottak viszonya is megváltozott: az együttműködés hangsúlyos szerepet kap a tekintélyelvűség helyett.

A magatartásformák változását a „Vezetői metamorfózis a hibrid munka világában” c. programban Carolyn Creswell (Hustle House) mutatja majd be, azt elemzi, hogy milyen szemléletváltáson kell átmenniük azoknak a vezetőknek, akik a maximumot szeretnék kihozni csapatukból a hibrid munkavégzés világában. Ugyanígy a multikulturális közeg alapérték lett számtalan egyéni preferenciával. A szervezők felkérték Dr. Elizabeth Nelson specialistát „Az inkluzív dizájn megoldást jelenthet a kiégésre? A kreativitás tudományos vizsgálata a munkahelyen” c. előadásra, amely egyedi látásmódban világítja meg a munkaszervezet tagjainak viszonyrendszerét.

Mindeközben szinte mindig a nagybetűs közösségről és a dolgozói jóllétről beszélünk, már az irodaépületek közös használatú tereiben is a kényelem és az otthonosság visz mindent. A közösségi szemlélettel együtt egyre többet hallunk az employer brandingről, a céges értékekről. Clive Lucking (Studio Alliance) „A funkció metamorfózisa: irodaterek újradefiniálva” előadásában arról értekezik majd, hogy a produktivitáson túlmutatva fókuszba került a kreativitás, a közösség és az emberi kapcsolatok, ezáltal az irodák igazi élményszerű hubokká válnak

Technológiai forradalom és a MI

Azonban nem csak a kényelem és közösség a fontos, hiszen a sors úgy akarta, hogy az emberiség rájöjjön: még nem ült Isten helyére, vagyis nagyon is sebezhető a civilizációnk. Ennek általános lenyomata a klímaváltozás elleni küzdelem , illetve rövidebb távon a pandémia hatása. Ezek a jelenségek gyökeresen alakítják át a mindennapjainkat és a szokásainkat, elég csak a hibrid modellre vagy a szolgáltatott, rugalmas irodára gondolnunk.

Ráadásul miközben az emberi élet felértékelődik, paradox módon megjelent a digitalizáció, a rohamtempóban fejlődő technológia. A „Mesterséges intelligencia az irodában: az irodadizájn és munkavégzés metamorfózisa” c. panelbeszélgetésen (Orosz Tibor, BAM Group; Varga Péter, NEOX Smart Solutions) megvitatják: hogyan befolyásolja az MI a munkavégzést a hibrid munkamodelltől kezdve a munkavállalói jólétig; illetve hogyan növelheti a produktivitást, optimalizálhatja a munkahelyeket és támogathatja az alkalmazottakat.

Sőt, az a veszély is fenyeget, hogy a technológia az ember fölé nő, szinte észrevétlenül átveszi az irányítást. Míg a pandémia idején valódi biológiai „szereplők”, a vírusok ellen küzdöttünk, az MI korában egyre fontosabb szerep jut a technológiai védelemnek. Ennek jegyében a program részeként Vanyi Raymond (SuperiorPentest) „A kiberbiztonság metamorfózisa - etikus hekkerek az MI forradalmában” c. előadásában erről fog értekezni.

Viták kereszttüzében

Mivel számos tényező – társadalmi-gazdasági változások, új munkakultúrák, digitalizációs megoldások, vállalati stratégiák – merült fel az irodapiacon, számos megoldás is lehetséges. Vagyis nincs egyetlen üdvözítő módszer, hogy a cégünk sikeres legyen, miközben a munkavállaló kihozza magából a maximumot. A „Vitashow: irodadesign vs. praktikum” beszélgetésen a résztvevők (Dúll Andrea, ELTE PPK; Hadnagy Timi, Hadnagy Studio) arra keresik majd a válaszokat: mi a fontosabb: a brand vagy a munkavállalói jóllét? Mire költsön egy cég: jó székre vagy dizájnos közösségi térre?

De Az Év Irodája „Metamorfózis” c. konferenciáján a szervezők más témában is ütköztetik a szakértők véleményét, így sor kerül „A nagy irodai vita: felújítani vagy fejleszteni? Metamorfózis az ESG-ben” c. beszélgetésre is. Itt olyan alapvető kérdések merülnek fel, mint érdemesebb felújítani a meglévő irodákat, vagy maradjon a fókusz az új fejlesztéseken? A résztvevők (Duncan Morris, Forefront Group; Hoffer Dávid, Skanska; Massányi Tibor, DVM Group) a fenntarthatóságtól és a költséghatékonyságtól kezdve a munkavállalói élményen át a technológiai fejlődésig vizsgálják a különböző érveket.

Kinyitni az ablakot a nagyvilágra

De ezzel még nincs vége a sokszínű programnak, hiszen a nemzetközi tapasztalatokat bemutató szakértők mellett az idén 15. születésnapját ünneplő Az Év Irodája is nyitott a nagyvilág felé: az Office of the Year kategóriában először külföldi nevezők érkeztek a versenyre.

Ennek apropóján hazai és nemzetközi szakemberek (Noah Steinberg, WING; Hana Grey, Cassandra Charles; Clive Lucking) vitatják meg a nemzetközi trendeket, amelyek nem csak a szektor jelenét, hanem az irodai terek jövőjét is meghatározzák. A globális tendenciák vizsgálata kiváló lezárása lesz a konferenciának, hiszen a magyar munkaerőpiac a nyitott gazdaságunknak megfelelően integrálódott a nemzetközi vérkeringésbe, amely naprakészen szállítja az új megoldásokat és technológiákat.