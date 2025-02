Nem kérdés, hogy a szerb elnök fontos szövetségese Orbán Viktornak és abban sincs nagy meglepetés, hogy Magyarországra látogatott. A magyar kormánynak - bár nem is esik túlságosa nehezére - alapvető érdeke a jó viszony fenntartása Alekszandar Vucsiccsal, különös tekintettel arra, hogy jelen pillanatban Magyarország földgázellátásának csaknem a száz százaléka Szerbián keresztül érkezik.

Ma már nem túlzás azt állítani, hogy nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül

- érzékeltette a kiszolgáltatott helyzetet a minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, igaz hozzátéve, hogy szerb energiabiztonság sincs Magyarország nélkül. Erre azóta Orbán Viktor is ráerősített. Hamarosan tehát egy Százhalombattáról kiágazó olajvezeték építése kezdődik Röszkén keresztül Szerbiába. Tartanak ugyanis attól, hogy a szerbiai olaj- és üzemanyagellátást biztosító orosz vállalat szankcionálása és a szerbiai finomítói kapacitások kiesése a teljes régióban is kihívásokat okozhat.

A balkáni régió stabilitása Szerbia stabilitásával függ össze. Szerbia pedig akkor stabil, ha erős határozott vezetése van. Ezért mi Alekszandar Vucsics elnök úrban a balkáni stabilitás bajnokát is tiszteljük – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután a szerb elnökkel tárgyalt. „Szép dolog az ünneplés, de dolgozni is kell. Dolgoztunk is az elnök úrral” – tette hozzá Orbán Viktor. Hozzátette, ma már napnál világosabb, hogy a nemzeteink, a szerb és a magyar nemzet történelmi kihívásai azonosak. A mai napon azt ünnepeljük, hogy Szerbiának olyan elnöke van, aki ezt fölismerte, sőt ennek jegyében is cselekedett és alakította a szerb–magyar kapcsolatokat – emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve, legyen szó migrációról, katonai biztonságról vagy éppen energiabiztonság kérdéséről.

Akadt tehát miről beszélni, de ennél azért esélyesebb, hogy alapvetően egy diplomáciai gesztus-eseményről volt szó ahol Vucsics pedig egy korábban odaítélt magyar állami kitüntetésért jött hű szövetségesével, Milorad Dodikkal, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökével - akit szintén meghívtak.

- Tavaly augusztusban ítélte oda a magyar kormány a külföldi államfőknek adható legmagasabb kitüntetést ami egyfajta viszonzás, hiszen a magyar miniszterelnök is kapott egy hasonlót. Az átadás időzítését persze nyilván lehet egyfajta gesztusként értékelni, hiszen a szerb belpolitikának mégiscsak egy izgalmas időszakában adják át ezt a díjat, ám érdemes hangsúlyozni, hogy erről már korábban döntöttek - mondja Ármás Julianna, a Külügyi Intézet Balkán-szakértője.

Az azonban tény, hogy rég, vagy még inkább soha nem volt ennyire ingatag a széke a szerb vezetésnek. Hiába mondott le Vucevic kormányfő és az újvidéki polgármester a tiltakozások csak nem akarnak alábbhagyni. Ezen a hétvégén is több tízezer egyetemi hallgató és demonstráló gyűlt össze, hogy a kormány ellen tiltakozzon. A tömegtüntetések hónapok óta zajlanak, kiindulópontjuk pedig az volt, hogy 2024 novemberének első napján egy országot sokkoló tragédia történt az újvidéki pályaudvaron, leszakadt egy tető, ami 15 ember életét követelte.

Sietni kellett az állomás gyorsított átadását sürgette, állítólag azért, hogy az méltó helyszínt biztosítson a magyar miniszterelnök hivatalos látogatásának. Ennek érdekében Alekszandar Vucsics államfő személyesen követelte a munkálatok felgyorsítását. A kivitelezési folyamat súlyos hiányosságai rávilágítottak arra, hogy a szerb állami projektekben a felelősség gyakran elmosódik, különösen, ha politikai érdekek húzódnak meg mögöttük - írja a balk.hu. A tragédia egyik kulcsmomentuma a lap összefoglalója szerint az a politikai döntés volt, amiEnnek érdekében Alekszandar Vucsics államfő személyesen követelte a munkálatok felgyorsítását. A kiszivárgott belső levelezések alapján Vucsics a közlekedési miniszteren keresztül továbbította ezt az utasítást az összes kivitelezőnek és alvállalkozónak. Mindenesetre az biztosnak tűnik, hogy az építkezés végső fázisában már az idő volt a legfontosabb szempont, nem pedig a biztonság vagy a szabályok betartása.

A szerb kormány szerint azonban már teljesültek a követelések, folyamatosan hozzák nyilvánosságra a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, a felsőoktatásra szánt büdzsét is emelik okafogyott tehát minden tiltakozás. A hallgatók viszont teljesen máshogy látják:

- Ennél azért más sokkal túlmutatóbb problémákról szólnak ezek az elégedetlenségek, mint a diákok eddig legfőbb, pontokba foglalt követelései. Arról szólnak már, hogy alapvetően az ország strukturális működése vezet oda, hogy olyan tragédia történhet, mint amit Újvidéken is láttunk - teszi hozzá Ármás Julianna.

Hétvégi tüntetés Zastava-városban - Kragujevac, Szerbia Kép: Getty Images / Anadolu

A magyar meghívás és az állami díj időzítése olyan szempontból is meglehetősen érdekes, hogy épp Alekszandar Vucsics kezdeményezésére épp a minap deklarálták a szerb államiság napja alkalmából, hogy a Vajdaság Szerbia része, és nem szakítható el az országtól.

Hogy ki is akarná elszakítani, az nem teljesen világos, ám az jól látható, hogy

a szerb vezetés az újvidéki tragédia és persze az az követő tüntetések egyfajta ellencsapásaként elkezdett nacionalista húrokat pengetni

- riogatva a változatos etnikai összetételű, de magyar kisebbséggel is rendelkező tartomány esetleges elszakadásával.

A most elfogadott dokumentum szerint a Szerbia északi tartományában zajló események, az elszakadást népszerűsítő mozgalmak és ötletek, a vajdasági nemzetről, nyelvről és egyházról szóló elképzelések „arra kötelezik” a nyilatkozat megfogalmazóit, hogy „a társadalmi és politikai életben történő aktív részvétellel óvjuk meg a szerb állam területi integritását és egységét”.

A nyilatkozatot egyébként a mintegy 120 ezerre saccolt résztvevő közfelkiéltással fogadta el egy Vucsics-párti ellentüntetésen - persze nem a forrongó Újvidéken, hanem a boszniai szerb határhoz közeli, és ilyen szempontból biztonságos Szávaszentdemeteren. Ám ebben a közfelkiáltásban azért komoly szerepe volt az odabuszoztatott határon túli szerbeknek és az egyébként szintén Budapestre látogató Milorad Dodik, boszniai szerb vezetőnek.

Vucsics és a szupererő Hívei előtt azonban nemcsak a nemzeti érzelmek, hanem személyesek is előtörtek Vucsicsból - ezzel némi élcelődésre is okot adva a kritikusabb szerb lapoknak. Miközben Milorad Dodik boszniai szerb vezetőnek próbált hízelegni egy kicsit, hogy milyen sprilituális viszonyban is vannak egymással, beszédében azt ecsetelte, hogy nem szokása felvenni a rejtett számról érkező hívásokat - kivéve egyet. A rejtett számról előszeretettel telefonálgató Dodikról mindig tudja, hogy ő hívja. - Ami az elnököt illeti persze minden lehetséges, ezek szerint olyan szupererővel is megáldotta már a sors, hogy azt is látja, hogy Mile (Milorad Dodik beceneve - a szerk.) lesz a vonal végén - írja a nova.rs.

Nikada nisam imao ovakve prijatelje i pomalo zavidim pic.twitter.com/OcHClooo2p — Dragan Maksimović (@knespoljac) February 15, 2025

- A Balkánon elég könnyű és gyakori narratív elem a határmódosítás, a függetlenedés, az elszakadás kérdése, ám ezek általában más problémákról terelik el a figyelmet, viszont könnyen mozgósítanak vele támogatókat. Ám túl nagy jelentőséget nem érdemes ennek tulajdonítani - a boszniai Szerb Köztársaság esetleges elválása havi szinten felmerül ám a realitása minimális - összegez a Külügyi Intézet munkatársa.

A Vajdaságban már rég nincs „magyarveszély”

Egyénként sem gondolhatja komolyan senki, hogy a jelentős többségében szerbek lakta Vajdaság Koszovó módjára szakítana Szerbiával, még ha bizonyára szövögetnek is valakik, valahol ilyen álmokat. Persze az ilyen húrokat pengető szerb hatalom sem a fogyatkozó magyarokra, vagy a baráti magyar kormányra gondol itt elsősorban, hanem akkor már a horvátokra, vagy még inkább egy képzelt ellenségre. Mindenesetre a szerb államalapítás afterpartiját Budapesten rendezni - különös tekintettel a két nép korábbi viszonyára, a történelmi sérelmekre - elég merész huszárvágásnak hat a magyar külpolitika részéről. Ám azzal szinte mindenki egyetért a szerb oldalon is, hogy talán sosem voltak ilyen jók a két állam közötti politikai és gazdasági kapcsolatok - ez pedig úgy tűnik elég sok mindent felülír.