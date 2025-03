Nagy erőkkel dolgozik a Volkswagen olcsó, belépő szintű villanyautóján. Az ID. Every1 névre keresztelt modell koncepcióját a napokban be is mutatta a német gyártó. Ennek ellenére nem sokat tudni az apró elektromos ötajtósról.

Most azonban Thomas Schäfer, a Volkswagen vezetője megerősítette:

az ID. Every1 a vállalat Autoeuropa nevű portugál üzemében, Setubalban készül majd

–vette észre a Totalcar.

Nem véletlenül választották ezt a helyszínt: Schäfer szerint az Autoeuropa a leghatékonyabb autógyár egész Európában. E modell esetében pedig a kompetitív árazás a legfontosabb, a hatékonyság rendkívül lényeges lesz a gyártás során. Maga

a VW is elismerte, hogy nehéz lesz pozitív árrést elérni az ID.1-gyel.

Schäfer azt is felfedte, hogy a VW kínai beszállítókat is igénybe vehet különböző ID.1-es alkatrészekhez, amivel még inkább csökkentheti a költségeket, tette hozzáa Carscoops autóipari portál.

Ami pedig magát az autót illeti:

az ID. Every1 külső méreteit tekintve a Volkswagen Polo és az Up! között foglal majd helyet, de a belső helykínálat nagyjából megegyezik majd a Polo-éval.

Az elsőkerék meghajtású, 94 lóerős modell a VW MEB platformjára épül. Körülbelül 20 ezer eurós (8 millió forint) áron kerül forgalomba, ami így vetekszik az Európába szánt BYD Seagull-lal.

Az akkumulátor kapacitásáról és a hatótávról egyelőre nem esett szó.