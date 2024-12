A Vodafone Magyarország 2024. december 31. 15 óra, valamint 2025. január 2. 7 óra között technikai átállást végez. Ebben az időszakban sem a vállalat online felületi, sem a mobilvásárlási szolgáltatásai, sem pedig a My Vodafone applikáció nem lesznek elérhetők.

Az átállás alatt a mobilos és a vezetékes ügyfelek részére is szünetel az ügyfélkiszolgálás az üzletekben, valamint a telefonos és az online csatornákon is – írja az Index. A megjelölt időszakban az online egyenlegfeltöltés és adatvásárlás, a számlabefizetés, az autópályamatrica-, valamint a parkolás- vagy mobillottó-vásárlás sem fog működni.

Az átállás időszakában nem lesz elérhető a szolgáltató weboldala, így a webshopban szerződésmódosításra, valamint új szolgáltatás vagy készülék megrendelésére sem lesz lehetőség. Január 2-től a szolgáltató a megújult, www.one.hu oldalon várja ügyfeleit.

A My Vodafone alkalmazás is megújul, 2025. január 2-től az új One applikációban a megszokott funkciók és lehetőségek várják a felhasználókat.

A technikai átállás időszaka alatt

csak az erre alkalmas bankautomatákon lehet egyenlegfeltöltést elvégezni.

A OneTV webes és applikációs felületére sem lehet majd belépni az átállás ideje alatt. Az átállás kezdete előtt már belépett felhasználók tudják használni a szolgáltatást, amennyiben folyamatosan bejelentkezve maradnak.

Nem lesznek elérhető SMS-ben a Mobilvásárlás funkciók, valamint az Easy Rider alkalmazáson keresztül nem lehet autópálya-matricát vásárolni, továbbá parkolást indítani, fizetni.

Nem lesz lehetőség az ügyfélkapcsolati csatornákon keresztül új előfizetések megkötésére vagy meglévő előfizetés módosítására, ahogy számlabefizetésre, adat- és egyéb kiegészítő opciók vásárlására, roamingszolgáltatás aktiválására, készülékkel kapcsolatos ügyintézésre (szerviz, kárrendezés, új biztosítás kötése), valamint egyenleggel kapcsolatos ügyintézésre, feltöltőkártyás éves adategyeztetésre és SIM-kártya-aktiválásra sem.

A Vodafone azt javasolja ügyfeleinek, hogy gondoskodjanak időben az elegendő adatmennyiségről és a roamingszolgáltatások aktiválásáról, különös tekintettel az ünnepi időszakra. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy lehetőség szerint december 30-ig mindenki fizesse be a számláit.