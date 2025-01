A Vodafone Magyarország Zrt. 2025. január 1-jétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét, ezzel együtt pedig a 4iG Csoporthoz tartozó távközlési vállalatok lakossági és kisvállalati szolgáltatásait (DIGI) One márkanéven, míg a Vodafone Business, az Antenna Hungária és az Invitech üzleti szolgáltatásait almárkaként, One Solutions név alatt értékesítik.

A lakossági szegmenst érintő változásokról összeállítást készített a One, mellyel kapcsolatban az alábbiakat érdemes tudni.

A márkaváltás nem okoz változást az alábbiakban

Egyes dolgok nem változtak.

Az otthoni csomagokat változatlan feltételekkel és havi díjjal lehet igénybe venni

A számlázás menete nem változik, a számlák befizetése a megszokott módon intézhető.

A számlaszám nem változik, azonban a számlatulajdonos neve Vodafone Magyarország Zrt.-ről One Magyarország Zrt.-re módosul.

Az online felületeken használt felhasználónév, jelszó nem változik.

Az ügyfélszolgálatot telefonon továbbra is a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon érhetik el.

Ezekre a változásokra kell figyelni

Az új weboldal címe www.one.hu, amelyen minden fontos információt megtalálható

Ha az ügyfél e-számlát használ, mostantól új címről, a [email protected] e-mail címről érkeznek majd a számlák.

Az ügyfelek megújult külsejű üzletekkel várják a megszokott nyitvatartási időben

Ügyfélszolgálatunkat online itt tudod felkeresni.

Egyes tarifákat átnevezték, de változatlan feltételek mellett vehetők igénybe

Ha postán kapta a számláját, mostantól a feladó a One Magyarország Zrt. lesz

A My Vodafone applikáció helyét a One alkalmazás veszi át. A My Vodafone applikáció kötelező frissítését követően már az új felületen intézhetik az ügyeket. A bejelentkezéshez a korábban is használt felhasználónévre és jelszóra lesz szükség

Az ügyfelek ügyeiket a weben a továbbiakban a One online fiókjukban kezelhetik. A felületre szintén a korábbi felhasználónév és jelszó megadásával léphetsz be.