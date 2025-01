A Vodafone Magyarország Zrt. 2025. január 1-jétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét, ezzel együtt pedig a 4iG Csoporthoz tartozó távközlési vállalatok lakossági és kisvállalati szolgáltatásait (DIGI) One márkanéven, míg a Vodafone Business, az Antenna Hungária és az Invitech üzleti szolgáltatásait almárkaként, One Solutions név alatt értékesítik.

Ezzel 2025 második felében a felsorolt cégek jogilag is beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be – közölte a vállalat.

Mint írják, a márkaváltás miatt nem érinti automatikus tarifa- és csomagváltás a korábbi DIGI és Vodafone ügyfeleket, a meglévő előfizetések immár One márkanév alatt változatlan feltételekkel maradnak érvényben mindaddig, amíg az előfizetők abban nem kezdeményeznek módosítást, továbbá nem váltanak önkéntesen a One új szolgáltatáscsomagjaira.

Amíg a társaságok nem olvadnak össze, addig a számlázás menetében sem lesz jelentős változás, a számlákat továbbra is a korábbi szolgáltatók állítják ki. Ez alól a korábbi Vodafone ügyfelek jelentenek kivételt, akiknek januári számláit már a One Magyarország Zrt. küldi ki.

A számlabefizetésre a One üzlethálózata mellett, a www.one.hu weboldalon, a Lapker-hálózat üzleteiben, csoportos befizetéssel vagy korábbi Vodafone-os ügyfelek esetén az új One applikációban lesz lehetőség – közölték.

Nem változnak a szolgáltatók meglévő bankszámlaszámai sem, azonban banki átutalás esetén a szolgáltató nevével megegyezően a kedvezményezett neve is változik, így ezt módosítani kell a sikeres számlabefizetéshez.

Hozzáteszik, hogy a társaságok egyesüléséig a One Magyarország nem biztosít összevont számlákat, ezért abban az esetben, ha valaki Vodafone-os és DIGI-s előfizetéssel is rendelkezik, továbbra is külön számlákat kap majd a szolgáltatóktól, feltéve, ha az ügyfél nem vált önkéntesen a One új csomagjaira.

Az Antenna Hungária mindigTV PRÉMIUM Alap és Családi díjcsomagjait januártól szintén változatlan tartalommal és előfizetési díjon vehetik igénybe a meglévő ügyfelek. Ugyanakkor fontos változás, hogy 2025. január 1-jével a mindigTV PRÉMIUM márkanév megszűnt, így a továbbiakban a szolgáltatások a One földfelszíni TV kínálatában érhetőek el.

A One januártól integrált ügyfélkiszolgálást biztosít ügyfeleinek, ami azt jelenti, hogy minden lakossági és kisvállalati ügyfél egységesen a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon éri el az ügyfélszolgálatot, míg a 1401-es telefonszámon intézhetik a szolgáltatásaikkal kapcsolatos ügyeiket.

Az ügyfélkiszolgálás mellett a márkaváltással egyidejűleg a korábbi Vodafone-os és DIGI-s üzlethálózat is átalakul, ezért 2025-től az ügyfelek a One üzletekben intézhetik ügyeiket személyesen, az üzlethálózat átalakítása során néhány üzlet az átalakításai munkák ideje alatt ideiglenesen bezár, néhány korábbi DIGI Pont pedig megszűnik, de ezek helyett minden esetben elérhető közelségben lesznek az új One üzletek.

Az átszervezést követően 98 településen összesen mintegy 135 üzlet várja majd az ügyfeleket.

A DIGI Ügyfélkapu felületen használt felhasználónevek és jelszavak változatlanok maradtak, de már az új oldalon keresztül érhető el az ügyfélkapu. A korábbi My Vodafone applikáció megújult, helyét a One alkalmazás vette át, az elődjével egyező szolgáltatáskínálattal. A korábbi DIGI-s ügyfelek számára még a DIGI Ügyfélkapu szolgáltatás érhető el, de az erre dedikált oldlaon már most is befizethetik számláikat.

Kiemelik, hogy a Vodafone mobilelőfizetőinek fontos változás, hogy a mobilhálózat neve január 1-jétől automatikusan megváltozott Vodafone HU-ról One HU-ra, de ez nem befolyásolja a szolgáltatást, továbbá a roaming szolgáltatás is változatlanul gazdag külföldilefedettséggel, beállításokkal és tarifákkal használható.

A szolgáltató leszögezi, hogy a nagy érdeklődés miatt még előfordulhatnak kisebb technikai fennakadások a következő napokban, ahogy rendszerlassulások, valamint bejelentkezési nehézségek is a digitális felületek használatakor.