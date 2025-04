Komplex géprendszert alkotott a Sentimento Kft. a tojás alapú vakcinagyártás felgyorsítására – közölte a cég az MTI-vel. A Sentimento Kft., a Fluart Innovaive Vaccines Kft. és a Debreceni Egyetem alkotta konzorcium sikeresen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap tenderére, és mintegy 800 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az 1,09 milliárd forint összköltségű fejlesztéshez.

A konzorcium többi tagja vírustörzsekkel kísérletezett, a Sentimento Kft. a tojás alapú vakcinagyártás begyűjtési folyamatának automatizálását dolgozta ki.

A tojás alapú vakcinagyártásban az embrionális tojásokba vírust juttatnak, az ott megtelepedve százszorosára szaporodik. A szaporított vírust eltávolítják, majd hatástalanítása után kinyerik belőle az antigént, amely a készülő vakcina fő alkotóeleme.

A Sentimento Kft. négy év alatt alkotta meg a komplex géprendszert, amely a gyógyszeriparban elvárt tisztaság mellett elemzi a vizsgálandó tojások felhasználhatóságát, felvágja és leszívja azokat és ellenőrzi is a leszívott anyagot. Napi kapacitása 27 500 darab tojás. A kifejlesztett megoldás belföldön és külföldön is jelentős piaci rést tölthet be – mondta az MTI-nek Imre Norbert szakmai vezető.

A prototípus géppel a tojás alapú vírusszaporítás legbonyolultabb és legidőigényesebb részét tudják automatizálni, ezzel felgyorsítva az ellenanyaggyártást. A Sentimento Kft. bízik benne, hogy 2025-ben megkezdődhet a sorozatgyártás, majd 2026-ban az értékesítést is el szeretnék indítani, ennek hatásaként 30 százalékos árbevétel-növekedést várnak. Már eddig is sok érdeklődést fogadtak külföldről – tette hozzá.

A tojásokat vakcina előállításához már 80 éve használják szerte a világon.

A módszer kísérletét még az angolok kezdték a hadsereg megbízásából 1937-ben, és Amerikában 1940-es években már mindenki számára hozzáférhetően gyártotta tojás alapú vakcinát. Mivel a vírusok évről-évre mutálódnak, a módszertan alapján a WHO és az USA betegségmegelőző és kezelő központja kiválasztja azokat a vírusváltozatokat, amiket elküldenek a magántulajdonban lévő vakcinát előállító vállalatokhoz. A kiválasztott vírusokat megtermékenyített tojásokba injektálják, ahol megtelepednek és szaporodni kezdenek úgy, ahogyan azt emberekben is tennék. A tudósok azután kiveszik a tojásból a vírusokat tartalmazó folyadékot, inaktiválják, hatástalanítják a vírusokat, majd kinyerik az antigént. Az antigén készteti válaszadásra az immunrendszert, ezt adják be az embereknek injekcióban vakcinaként.



A módszerrel több betegség elleni szer is előállítható, azonban a korona vírus ellen így nem lehet vakcinát termelni. „Más receptoraik és jellemezőik vannak, a koronavírusok nem tudnak úgy szaporodni a tojásokban, ahogyan az influenza kórokozói” – mondta John Nicholls, a Hong Kong-i Egyetem professzora.





A 2008-ban alapított Sentimento Kft. elsősorban a gyógyszeripar területén tevékenykedik, egyedi berendezéseket és alkatrészeket tervez, kivitelez, forgalmaz, valamint javít. A nyilvánosan elérhető adatok szerint 2023-as nettó árbevétele 3 milliárd forint, adózott eredménye 132 millió forint volt, 2022-ben 1,7 milliárd forint árbevételt és 12 millió forint adózott eredményt ért el.