Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hétfőn bejelentette, hogy a hatóságok letartóztattak egy New Jersey-i férfit, valamint 16 államban több számítógépes eszközt foglaltak le egy széleskörű akció során.

Az akció célja a távmunkában dolgozó észak-koreai technológiai szakemberek tevékenységének felszámolása volt, akik titokban Észak-Korea fegyverprogramjának finanszírozásához gyűjtöttek forrásokat.

A vádak szerint az észak-koreai munkások – amerikai, kínai és más országokban lévő társaik segítségével – több mint 100 amerikai vállalatnál szereztek munkát. Egy esetben olyan amerikai katonai technológiát loptak el, amelyet exportkorlátozások védenek, egy másik esetben pedig egy grúz techvállalattól 740 ezer dollárt tulajdonítottak el – áll a minisztérium közleményében.

Ez az ügy is része annak a sorozatnak, amely az FBI szerint csak egy szeletét mutatja be annak, hogyan próbál Észak-Korea a külföldön dolgozó több tízezer munkás révén bevételhez jutni, hogy fenntartsa a szankciókkal sújtott rezsimet.

Autógyárat, tv-hálózatot és gigacéget is behálóztak

Külön figyelemre méltó, hogy az amerikai állampolgárok is kulcsszerepet játszanak ezekben az akciókban – közölte a CNN.

Tavaly egy arizonai nőt vádoltak meg azzal, hogy egy bűnszervezet tagjaként 60 amerikai személyazonosságát kompromittálta – ezzel mintegy 300 amerikai céget érintve –, köztük egy

országos televíziós hálózatot,

egy vezető szilícium-völgyi techcéget,

valamint egy ikonikus amerikai autógyártót.

Néhány hónappal később a szövetségi hatóságok Tennessee-ben letartóztattak egy férfit, aki állítólag segített észak-koreai munkásoknak amerikai állampolgárnak kiadni magukat, hogy techvállalatoknál szerezzenek állást az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.

A legtöbb hírszerző nem is tudja magáról, hogy hírszerző

„Észak-Korea az elmúlt 10-15 évben folyamatosan fejleszti azokat a hekkercsoportokat, amelyek rejtett internetes kereskedelemmel, pénzmosással, különböző csalásformákkal foglalkoznak” – mondta az Economxnak Háda Béla. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ázsia-szakértője szerint Kim így próbálja forráshoz juttatni országát.

Maga a jelenség nem új. A koreaiak többnyire Délkelet-Ázsiában működő vállalkozások központjaiból mozgatnak olyan hekker-csoportokat, amelyek csalásokkal, adathalászattal, banki rendszerek megfúrásával foglalkoznak. Ezen felül olyan embereket szerveztek be hírszerzőnek, akik nem voltak tisztában azzal hogy mit fognak csinálni, rajtuk keresztül jutottak be koreai ügynökök az Egyesült Államokba

– részletezte az NKE tudományos munkatársa.

Háda Béla azt is elmondta lapunknak, hogy Észak-Korea leginkább azért használja Indonéziát, Vietnámot, Thaiföldet, Malajziát, mert az ő képviseletüket kevésbé figyelik Amerikában.

„Ezen országok felé a nyugati kormányoknak nincsenek olyan védelmi beállítódásai, mint egy iráni vagy bármilyen közel-keleti vállalkozással szemben lennének. A nyugati világ nyitott a délkelet-ázsiai világgal való kereskedelemre, ezért kevésbé érzékenyek erre a világra” – tette hozzá.

Az AI és a kriptopiac is célkeresztben

A hétfőn bejelentett esetek egyike kapcsán az ügyészek azt állítják, hogy több amerikai állampolgár is – köztük egy New Jersey-i férfi – úgynevezett „laptop farmokat” működtetett. Ezek a hálózatok több mint 100 vállalat által kibocsátott laptopokon keresztül léptek be a cégek rendszereibe, lehetővé téve a külföldi IT-munkások számára, hogy az amerikai vállalatokat félrevezetve úgy tűnjön, mintha az Egyesült Államokban élnének.

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a külföldi IT-munkások hozzáfértek az amerikai cégek szerverein tárolt érzékeny információkhoz.

Az érintett vállalatok között van egy Kaliforniában működő, meg nem nevezett védelmi vállalkozás is,

amely mesterséges intelligencia alapú eszközök és technológiák fejlesztésére specializálódott.

A vád szerint hat kínai és két tajvani állampolgár is részt vett az összeesküvésben, ők jelenleg szabadlábon vannak, és a hatóságok keresik őket.

Egy másik esetben az ügyészek azt állítják, hogy négy észak-koreai állampolgár több mint 900 ezer dollár értékű virtuális valutát lopott el egy amerikai és egy szerbiai székhelyű vállalattól. Az ellopott összeget külföldi számlákon keresztül mosták tisztára. Az érintett észak-koreaiak továbbra is szökésben vannak.

Észak-koreai munkások évek óta használnak hamis személyazonosságokat, és olykor állásinterjúkon is sikeresen átmennek, ezzel beszivárogva az amerikai vállalatokhoz

– legyenek azok nagyvállalatok vagy kisebb cégek. Egy korábbi CNN-vizsgálat például feltárta, hogy egy kaliforniai kriptovaluta-startup alapítója tudtán kívül több tízezer dollárt fizetett egy észak-koreai mérnöknek. Az érintett vállalkozó csak akkor szerzett tudomást az esetről, amikor az FBI értesítette őt.

Nemcsak a technológiai szektorban garázdálkodnak

A fent említett bűncselekmények az amerikai kultúra más területeit is érintették.

Független kutatók arról számoltak be, hogy észak-koreai illusztrátorok és grafikai tervezők amerikai animációs stúdióknak készítettek munkákat anélkül, hogy a cégek tudtak volna erről. A kutatók egy nyílt számítógépes szerveren bukkantak rá egy sor rajzfilmvázlatra az észak-koreai internetszolgáltatás részeként működő hálózaton.

A minisztérium beszámolója szerint

eddig több mint 80 amerikai személyazonosságot loptak el és használtak fel – a lopott személyi adatok segítették a tisztának tűnő jelentkezéseket az egyes állásokra.

Az FBI közölte, évente akár 300 ezer dollárt is kereshetnek a munkavállalók, csapatonként pedig akár 3 milliót csalhatnak ki az amerikai cégektől, s ezek a pénzek mind Kim Dzsongun rezsimjének fenntartását segítik.