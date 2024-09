Hajrá, troli! Nagyszabású terveket dédelget a BKK

Fejlesztené a trolihálózatot a BKK: 2030-ig több új vonalat is kialakítanának, és 160 új járművet is beszereznének. Ha ez sikerülne, Budapest olyan óriásit lépne előre a környezetbarát városok rangsorában, ami még nyugati mércével is példaértékű lehet.