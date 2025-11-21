Olyan tervezet került nyilvánosságra, mely szerint 2026 és 2031 között a Trump-kormány 34 fúrásra alkalmas helyet ajánl fel kiaknázásra a csendes-óceáni partvidéken és a Mexikói-öbölben – írja a Telex.

A dokumentum az USA „energiadominanciájának” megőrzésével és a munkahelyteremtéssel indokolja az tervet, ráadásul Trump egyik legtöbbet hangoztatott kampányszlogene volt a „Drill, baby, drill!” (azaz a „Fúrj csak, bébi, fúrj!”), mely azt az elképzelést takarta, miszerint a hagyományos energiahordozók bányászatának fokozásával kell leszorítani az amerikai energiaárakat.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója azonnal bejelentette, hogy nem hagyja, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, hiszen ez komoly veszélynek teszi ki a part menti élővilágot és a helyieket is.

Hozzátette, hogy Kalifornia 1969 óta – a Santa Barbara-i olajkatasztrófa óta – nem engedi a vízparti olajkitermelést.

A Hondo tengeri olajfúró Kalifornia partjainál, Santa Barbarában 2025. november 12-én Kép: Getty Images / Los Angeles Times / Kayla Bartkowski

Florida, amely Kaliforniával szemben ősi republikánus állam, nem reagált olyan hevesen, mint Newsom, ám nem is mondott semmit, ami jelzésértékű a republikánusok köreiben.