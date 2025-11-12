Csődöt jelentett a Sonder, a szállások rövid távú bérbeadásával foglalkozó cég, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: megszűnt a két cég közötti licencszerződés.
A 2024 augusztusában aláírt megállapodás lehetővé tette, hogy a Sonder szállodáit a Marriott Bonvoy weboldalán keresztül is lehessen foglalni. Ez komoly mentőövet jelentett a San Franciscó-i székhelyű vállalat számára, amely a Covid-19 világjárvány alatt került nehéz anyagi helyzetbe.
Hétvégén viszont a Marriott közölte, hogy a 20 éves licencszerződés „már nem érvényes”, ennek okaként pedig a Sonder „mulasztását” nevezték meg.
Nem sokkal ezután megszólalt a Sonder is. A cég tudatta, hogy a Marriott bejelentését követően komoly erőfeszítéseket tettek a vállalat pénzügyeinek rendezésére, de ez nem vezetett eredményre.
„A sikertelen erőfeszítések és a Sonder pénzügyi helyzete miatt az igazgatótanács nehéz döntést hozott a működés azonnali leállításáról és az amerikai üzletág bíróság általi felszámolásának megindításáról”
– írták közleményükben, amelyről a CNBC Travel számolt be.
Janice Sears, a Sonder ideiglenes vezérigazgatója kifejtette, hogy a Marriott Bonvoy weboldalával kapcsolatos technikai integrációs problémák „jelentős, nem várt költségeket, valamint a bevételek meredek csökkenését” okozták.
„Elértük azt a pontot, ahol már csak a felszámolás az egyetlen járható út” – tette hozzá Sears.
A cég, amelynek értékét a 2022-es tőzsdei bevezetésekor 1,9 milliárd dollárra becsülték , azt nyilatkozta, hogy külföldön is tervezi csődeljárás megindítását.
A világ 40 városában működő vállalatot az Airbnb és a szállodák keverékeként reklámozták, amely hosszú távú tartózkodást kínál a távmunkások körében népszerű szálláshelyeken.
A portálnak most több szállóvendég is úgy nyilatkozott: e-mailben értesítették őket arról, hogy másnap reggelig el kell hagyniuk hotelszobájukat, amelyet egyébként sokan előre kifizettek.
