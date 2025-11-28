A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), az ABSL Hungary és az AmCham Hungary közös döntése alapján idén a Sanofi Budapest Hub nyerte el a „BSC Investor of the Year”, vagyis az év befektetője díjat az üzleti szolgáltató központ kategóriában. Az ügynökség a díjjal a szolgáltató központ utóbbi két évben elért dinamikus növekedését, valamint a Sanofi Magyarország iránti hosszú távú elköteleződését ismerte el – írta közleményében a Sanofi.

Azt írták, a zsűri döntésében fontos szerepet játszott a Sanofi idei beruházása, amelynek eredményeként a vállalat jelentősen kibővítette budapesti irodáját, hogy meg tudjon felelni a jövőbeli növekedési terveinek, és hogy kollégáit modern, korszerű eszközökkel, közösségi terekkel és szolgáltatásokkal lássa el. A Váci Greens Irodaparkban ma egy 15 000 négyzetméter alapterületű irodakomplexum nyújt ösztönző és ergonomikus munkakörnyezetet a Sanofi Budapest Hub közel 2000 munkatársának. A központ növekedése a jövőben tovább folytatódik, a tervek szerint 2026-ra a munkavállalói létszám eléri a 2200-at.

„Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy a HIPA a Sanofi Budapest Hubot választotta az év befektetőjének a szolgáltató központok kategóriájában. Az elismerés, úgy vélem, a Sanofi hosszú távú elkötelezettségének szól. Mi nem csak a szolgáltató központunkba fektettünk be, hanem a magyar gazdaságba is. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt 30 évben összességében több száz milliárd forint értékben hajtottunk végre beruházásokat Magyarországon” – mondta el Ahmed Ismail, a Sanofi európai szolgáltatóközpontjainak vezetője. Hozzátette: „A budapesti központunk közössége mind szakmailag, mind kulturálisan sokoldalú, amit mi sem mutat jobban, minthogy 69 nemzet képviselteti magát, miközben a munkavállalók háromnegyede magyar. Ez a díj a nagyszerű szakembereink tehetségét ismeri el, és megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk.”

A Sanofi Budapest Hub mára a vállalat globális működésének egyik kiemelkedő pillérévé vált. A központ multidiszciplináris felépítésének köszönhetően egyedülálló módon fogja össze a pénzügyi, humánerőforrás-, beszerzési, digitális, orvostechnológiai, gyártási és ellátási, valamint K+F-támogató funkciókat. A Budapest Hub tevékenysége így már jóval túlmutat egy hagyományos vállalati szolgáltató központén: közvetlenül támogatja a Sanofi kutatás-fejlesztési tevékenységét, és aktívan járul hozzá ahhoz, hogy a globális biotechnológiai vállalat működése egyre inkább a digitális, mesterséges intelligencia-alapú megoldásokra épüljön.

A vállalat 2023-ban indította el globális átalakulási programját, melynek célja az, hogy a Sanofi világelső K+F-vezérelt, mesterséges intelligenciával támogatott biotechnológiai nagyvállalat legyen. Ennek érdekében a Sanofi úgynevezett Business Operations egységeken belül szervezte újjá és központosította operatív folyamatait. A Hub-ok világszerte kulcsszerepet töltenek be a Sanofi életében, Budapesttől Barcelonán és Hyderabadon át egészen Kuala Lumpurig és Bogotáig. A központosított, adatalapú és digitalizált működés révén a Budapest Hub közvetlenül járul hozzá a gyógyszerfejlesztés folyamatának lerövidítéséhez, így a betegek hamarabb juthatnak hozzá az életmentő, vagy az életminőségüket javító innovatív terápiákhoz.