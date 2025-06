Az elmúlt három évben 87-en haltak meg és közel 4 ezren sérültek meg a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) orvosi berendezéseinek meghibásodásai miatt

- számolt be a Telex a The Guardian cikke alapján. Az érintett létesítmények most több kormányzati finanszírozást kérnek a törött és elavult orvostechnikai eszközök korszerűsítésére.

Kapcsolódó Már április végén felhalmozták a kórházak a tolerálható adósság felét

Felidézik, hogy több haláleset történt például defibrillátor-meghibásodás miatt, vagy azért, mert egy újszülöttosztályon elromlott a vészjelző rendszer. De elsötétült már intubációs eszköz kamerája is, ami szintén a páciens halálához vezetett. Ezeket az adatokat az NHS maga hozta nyilvánosságra, a jelentésben azt írta:

3915 berendezés meghibásodása okozta a betegek sérülését 2022 óta.

„Az alapvető berendezések meghibásodásaiból és működési zavaraiból eredő károk és életveszteségek mértéke élesen mutatja az NHS évekig tartó alulfinanszírozásából eredő tragédia mértékét” – mutatott rá Paul Whiteing, az Action against Medical Accidents (Orvosi Balesetek Elleni Akció) igazgatója.

Rachel Reeves pénzügyminiszter várhatóan jelentős további tőkefinanszírozást jelent be az NHS számára a kiadás-felülvizsgálat után.

Matthew Taylor, az NHS Confederation vezérigazgatója azt mondta: „a modern, naprakész berendezések, mint például a szkennerek, defibrillátorok és betegmonitorok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kórházak biztonságosan és hatékonyan működhessenek. Azonban a több mint egy évtizede tartó tőkeberuházások hiánya miatt az NHS dolgozóinak nem maradt más lehetőségük, mint az elavult eszközök használatának meghosszabbítása, ami – ahogy ez a kutatás is igazolja – fölösleges kockázatot jelent a betegek számára, és tragikus, megelőzhető károkat okoz.”

Az NHS egyik fő beszállítójától származó legalább 10 ezer diagnosztikai eszköz már túllépte a gyártó által ajánlott élettartamot 2024. március végén.