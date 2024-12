A jövő évi költségvetés miatt jelentős módosításokat tervez a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál. A Belügyminisztérium által most bemutatott módosítások érintik többek között a taj-kártya és az EU-Kártya kibocsátását is, mindkét okmányért többet kell majd fizetni. Megváltoztatnák a munkavállaló keresőképtelenségének a kormányhivatal orvosa általi felülvizsgálatának menetét is, valamint a különböző egészségügyi eszközök, tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek díjai is emelkednek – írja a Portfolio.

A változások a lakosságot és a gazdasági szereplőket is érinthetik, különös tekintettel az egészségügyi, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás területén végzett eljárásokra, az orvostudományi kutatások engedélyezésére, valamint az elektronikus cigaretták és dohánytermékek szabályozására.

A tervezet legfeltűnőbb eleme a díjszabások emelkedése, amely számos területen jelentős költségnövekedést eredményezhet. A szöveg szerint az intézkedések egyik célja a központi költségvetés bevételi oldalának megerősítése.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása például 4000 forintos díjat kapna, amely egységesen vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kártya kötelező egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosít. Az EU-s egészségügyi kártya kiváltása eddig 3000 volt.

Ugyancsak 4000 forintot kell fizetni a taj-számot igazoló okmányok újbóli kiadásáért.

Azok számára, akik gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minősítését kérelmezik, a díj 252 100 forintra emelkedik, szemben a korábbi 200 000 forintos összeggel.

A gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadása, megújítása, valamint módosítása is drágább lesz.

Az első kiadás vagy megújítás 400 000 forintba kerül majd, míg a módosítás díja 80 000 forint lehet.

Ezek a díjemelések különösen azokat érinthetik, akik gyógyászati tevékenységet szeretnének kezdeni vagy már meglévő engedélyeiket kívánják módosítani.

A tervezet szerint az orvostudományi kutatások engedélyezésére vonatkozó díjak is jelentősen emelkednek. Egy kutatás alapköltsége 500 ezer forint lenne, amely telephelyenként további 33 ezer forint kiegészítő díjjal egészülhet ki. A kutatások engedélyezése során az Egészségügyi Tudományos Tanács vagy a Regionális Kutatásetikai Bizottság állásfoglalásait is figyelembe veszik, ami tovább bonyolíthatja az eljárást.

A dohányosok újabb drágulásra készüljenek

A tervezet az elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalmazását is érinti. Az ilyen termékek forgalomba hozatalához szükséges bejelentések díja márkanevenként és hatáserősségenként 570 ezer forint lesz. Ezzel párhuzamosan a változásbejelentések költsége 367 200 forintra nő. A szabályozás célja a dohánytermékek piacának szigorúbb ellenőrzése, amely a közegészségügyi célokat szolgálja.