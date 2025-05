Újabb vizsgálat, már szűrik a levett vért a nyugat-nílusi lázra

Nemcsak a betegellátás biztonságát fokozza, de a vérkészítmények folyamatos rendelkezésre állásához is hozzájárul az Országos Vérellátó Szolgálat azzal a döntésével, hogy ezentúl a HIV, Hepatitis C (HCV), Hepatitis B (HBV) és a szifilisz mellett a nyugat-nílusi lázat is szűrni kell véradásoknál.