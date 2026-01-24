Az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.
„Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet" - fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte: Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani.
„És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond. Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják" - hangsúlyozta Orbán Viktor.
„Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!" - írta a miniszterelnök.
Szijjártó Péter felszólította az ukránokat, hogy ne avatkozzanak be a magyar választásokbaHatalmas szócsata alakult ki Orbán Viktor, Andrij Szibiha és Szijjártó Péter között. A politikusok kijelentései mögött a közelgő választások állnak.
