Harmincötszörösére növelte az elmúlt hat évben az MNB az aranytartalékot, 2018-ban ugyanis még csak 3,1 tonna volt a tulajdonában. Utoljára 2024 szeptemberében bővült 94,5 tonnáról 110 tonnára a készlet, amely viszonylag magas értéknek számít a régióban, csak Lengyelország (515 tonna) és Ausztria (280 tonna) rendelkezett nagyobb aranytartalékkal Kelet-Közép-Európa országai közül tavaly szeptemberben – írta a G7.

Az MNB-t 2021-ben 63 tonna megvásárlásával a világ legnagyobb aranyvásárlói között tartották számon, a készletek intenzív bővítésének indokai a globálisan megugró államadósságok és az inflációs félelmek voltak.

Miután 2024 szeptemberének végén az arany unciánkénti világpiaci ára 2653 dollár volt, a jegybanki aranytartalék értéke mintegy 9,3 milliárd dollárra, 3329 milliárd forintra rúgott, most ez közel kétszeresére, 17,6 milliárd dollárra, azaz 5704 milliárd forintra nőtt.

A legutóbbi MNB-vásárlás időpontjához képest tehát forintban 71, dollárban 89 százalékkal nőtt a mennyiségben változatlan magyar aranytartalék értéke a nemesfém drágulásának köszönhetően.

A továbbiakban ez az érték attól is függ, hogy ki lesz a Fed következő elnöke, mit kezd a kamatokkal, a monetáris politikával. A külpolitikai konfliktusok mellett az ezüstre és a platinára potenciálisan kivetett vámok is hajtják a piacot.