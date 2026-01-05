Az ALDI Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan a 2026-os évet is béremeléssel indítja annak érdekében, hogy munkatársai a mindenkori gazdasági folyamatoktól függetlenül is versenyképes jövedelemre számíthassanak. A diszkontlánc transzparensen közzéteszi minden munkakörben a kezdőbért és az adott pozícióban elérhető legmagasabb fizetést, továbbá az egyéb juttatásokat is – olvasható a vállalat közleményében.

Az ALDI-nál a béremelés és a magasabb bérkategóriába sorolás továbbra is automatikus. Valamennyi dolgozó esetében a vállalatnál eltöltött szolgálati idő határozza meg a bérsávot, így a munkatársak egyéni bértárgyalás nélkül, automatikusan kerülnek magasabb bérkategóriába az ALDI-nál töltött munkaéveik számának növekedésével.

Az intézkedés következtében 2026. január 1-jétől az ALDI-ba újonnan belépő áruházi dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 541 900 forintra nő, a vállalatnál eltöltött egy év munkaviszony után már bruttó 562 600 forint a fizetés, míg az ebben a munkakörben elérhető legmagasabb bér bruttó 750 600 forint.

A diszkontlánc biatorbágyi logisztikai központjában is emelkednek a bérek: a 8 órás munkaviszonyban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére havi bruttó 600 100 forintra nő, ami az áruházláncnál eltöltött 12 hónap munkaviszony után már bruttó 623 100 forintra emelkedik. A logisztikai területen a fizikai dolgozók a bruttó 795 200 forint keresetet is elérhetik.

Az ALDI 187 magyarországi áruházának vezetői esetében az induló havibér január 1-jétől eléri a bruttó 1 003 500 forintot, az ALDI-nál eltöltött szolgálati időtől függően pedig akár bruttó 1 549 500 forintot is kereshet egy áruház vezetője.

A vállalatcsoport informatikai tagja, az ALDI International IT Services Kft. is megemelte béreit: 2026. január 1-jétől az újonnan belépő kollégák legalább havi bruttó 679 200 forintra számíthatnak, ami a 12. hónap után bruttó 752 300 forintra nő.

„Mostani intézkedésünknek köszönhetően 2026-tól az áruházvezetők kezdő bére már meghaladja az 1 millió forintot, miközben az áruházi és logisztikai fizikai munkakörökben is tovább emeljük a bruttó béreket. Célunk változatlan: kiszámítható jövedelmet és automatikus bérfejlesztést biztosítani minden munkatársunk számára” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az ALDI a versenyképes bérek mellett továbbra is számos kiegészítő juttatást nyújt munkatársainak, többek között ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat, valamint napi friss zöldség- és gyümölcsellátást is biztosít.