Milliárdos hibákat előz meg az AI a gyártásban

Tieger Endre , 2026. január 24. Fotó: Economx / 1 - Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója 2025-ben az AI Summit-on

Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója, az AI Summit 2025 vendégeként mesélt arról, hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a gyártás világát. Az ipari AI nem látványos chatbotokról szól: hibákat küszöböl ki, optimalizálja a sorozatgyártást, és előre jelzi a problémákat egy teljes gyártósoron. Jeránek Tamás szerint prototípust bárki tud készíteni – a valódi kihívás a stabil sorozatgyártás, ahol az AI igazi versenyelőnyt jelent.