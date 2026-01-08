céginfó.hu
Milliárdos hibákat előz meg az AI a gyártásban

Milliárdos hibákat előz meg az AI a gyártásban

Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója, az AI Summit 2025 vendégeként mesélt arról, hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a gyártás világát. Az ipari AI nem látványos chatbotokról szól: hibákat küszöböl ki, optimalizálja a sorozatgyártást, és előre jelzi a problémákat egy teljes gyártósoron. Jeránek Tamás szerint prototípust bárki tud készíteni – a valódi kihívás a stabil sorozatgyártás, ahol az AI igazi versenyelőnyt jelent.
Tieger Endre, 2026. január 24. Fotó: Economx / 1 - Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója 2025-ben az AI Summit-on

A beszélgetés kitért arra is, hogy a Siemens közel 50 éve foglalkozik mesterséges intelligenciával, és az utóbbi időben a fejlesztések üteme látványosan felgyorsult. Az AI nem helyettesíti a szakembereket, hanem hatékonyságnövelő eszközként segíti a legjobbakat, miközben a fiatalok számára az alaptudás továbbra is kulcsfontosságú.

Az adás további részeiből kiderül:

Kapcsolódó

  • Hogyan lehet a termékfejlesztésben előre jelezni a tervezési hibákat AI segítségével?
  • Miért lesz az AI a jövő legjobb szakembereinek társa, nem pedig helyettesítője?
  • Milyen konkrét példák vannak arra, hogy az ipari AI milliárdos hibákat előzött meg?

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

További videók

Az év üzlete: házon belülre kerül a Mol a szerb olajcégben

Jelentős bejelentés érkezett: kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá a Mol a Gazpromnyefttel.
Sárosi Viktor, 2026. január 20. kedd, 19:36

Olcsó, és a minőséggel sincs olyan nagy probléma: videó az új orosz diszkontból

Tavaly év végén megnyitott az orosz diszkontlánc, ami Basket Plus néven a 18. kerületben várja a vásárlókat. Sok kifogás jelent meg kommentben ezért az Economx új videójában a minőségről kérdeztük a vásárlókat.
Faragó Janka, 2026. január 20. kedd, 18:00

Óriásüzlet kapujában a Mol: de hogyan fog majd fizetni az oroszoknak?

A Bázispont podcast évadnyitó vendége Gajda Mihály, a Concorde Értékpapír részvényelemzője volt, vele tekintettük át a legújabb fejleményeket a Mol lehetséges szerbiai terjeszkedéséről.
Sárosi Viktor, 2026. január 13. kedd, 09:55

Beütött a januári depresszió

A január sok ember számára mumus hónapnak számít, hiszen ekkor üti fel a fejét az újévi depresszió. Az Economx új videójában kimentünk az utcára, hogy megkérdezzük, ki és milyen energiákkal vágott bele az új évbe.
Faragó Janka, 2026. január 8. csütörtök, 10:10
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Milliárdos hibákat előz meg az AI a gyártásban

Milliárdos hibákat előz meg az AI a gyártásban

Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója, az AI Summit 2025 vendégeként mesélt arról, hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a gyártás világát. Az ipari AI nem látványos...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2026 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.