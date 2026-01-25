Szombat éjszaka kisebb csapadékzóna vonult át az országon északkelet felé, több helyen okozva esőt, záport – az északnyugati, nyugati határvidéken, és az Északi-középhegységben ónos eső, fagyott eső is előfordult, hajnalra párás, ködös levegőt idézve elő.

Reggel, délelőtt a látási viszonyok javulnak, bár ismét összefüggő, vastag felhőzet húzódik az ország fölé, és délnyugat felől újra egyre többfelé várható eső, záporeső.

Vasárnap egyre nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1, +6 fok között alakul, de a szelesebb, naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet – jelezte a HungaroMet.

Hangulatzavar miatt borulhat a nap

Humánmeteorológiai szempontból nem ígérkezik könnyűnek a vasárnap: az aktuális időjárás a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt, fejfájást, ólmos fáradtságérzetet okozva. Gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások.

Az eső, ónos eső ugyanakkor erősen rontja a hőérzetet a folyamatos hóolvadás ellenére is, és további terhelő tényező a nagyon magas légszennyezettség.

A tartósan borult idő kedvezőtlenül hathat a hangulatra: levertség, koncentrációcsökkenés, aluszékonyság jelentkezhet, a szezonális hangulatzavar tünetei felerősödhetnek – figyelmeztet a Házipatika.





