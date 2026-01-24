Az már nem titok, hogy idén tovább nőnek a nyugdíjkiadások, mivel a nyugdíjakat emelik, és nemcsak a teljes 13. havi nyugdíj, hanem a 14. havi nyugdíj első részlete is megérkezik 2026 februárjában.

Ez jelentős pénztömeg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tájékoztatása szerint a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások 2025-ben meghaladták az egy évvel korábbi szintet. Tavaly december végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7300,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2916,3 milliárd forint kifizetése történt meg.

A több mint 7300 milliárd forintos nyugdíjkiadás nagyságrendje jól érzékelteti a rendszer súlyát: ez az összeg kétszerese a vállalati szektor adóbefizetéseinek (3537,4 milliárd forint), és jóval meghaladja a lakossági befizetéseket – például a személyi jövedelemadót és a gépjárműadót –, amelyekből 5205,1 milliárd forint folyt be az államháztartásba. A nyugellátásokra fordított összeg nagyságrendileg az éves áfabevételekkel is összemérhető (8265,4 milliárd forint). Idén minden bizonnyal 8 ezer milliárd forintnál is többet fizet ki az államháztartás nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra.

Megnéztük azt is, hogy mindez mekkora arányt képvisel a teljes államháztartási kiadáson belül.

2025-ben az államháztartás kiadási oldala 44 930,3 milliárd forintot tett ki, ami a törvényben előirányzott érték 104,9 százaléka, azaz közel 2000 milliárd forinttal haladta meg a tervezettet. Ebből következően a nyugdíjakra fordított kiadások a teljes kiadási oldal 16,2 százalékát tették ki. Másképp fogalmazva:

az állam minden elköltött 100 forintjából több mint 16 forint nyugellátásra ment el.

A rendelkezésre álló adatokból az is látszik, hogy az elmúlt években nemcsak a nyugdíjkiadások összege, hanem azok aránya is folyamatosan emelkedett.

Főbb adatok 2025-ből: