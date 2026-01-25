Rendkívül erős téli vihar bénította meg a hétvégén a légi közlekedést és okozott kiterjedt áramszünetet az USA-ban. A PowerOutage.com adatai szerint szombat késő estére több mint 160 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, döntően Louisianában és Texasban.

Az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) vészhelyzeti intézkedést rendelt el Texasban és felhatalmazta a helyi hálózatirányítót, az ERCOT-ot, hogy adatközpontoknál és más nagy létesítményekben tartalék áramtermelő kapacitásokat vessen be a kiesések mérséklésére – idézi a távirati iroda.

Donald Trump elnök a hóvihart "történelminek" nevezte, és tizenkét államban hagyta jóvá a szövetségi katasztrófahelyzeti vésznyilatkozatot. Összesen

17 állam és a fővárosi szövetségi körzet rendelt el időjárási vészhelyzetet.

A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem közölte: a déli államokban "tízezrek" maradtak áram nélkül, és

a lakosságot üzemanyag- és élelmiszerkészletek felhalmozására is figyelmeztette.

A FlightAware repüléskövető szolgálat adatai alapján szombat este több mint négyezer amerikai járatot töröltek, míg a vasárnapra tervezett indulások közül több mint 9400-at már előzetesen annuláltak, és további menetrend-módosításokra, járattörlésekre kell számítani.