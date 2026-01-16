Az Aldi nyolc napon belül újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be:

14-féle friss csirkehús árát mérsékli január 16-tól, átlagosan több mint 6 százalékkal.

Az áruházlánc idén már több komoly árcsökkentésről döntött: január 8-tól félszáznál is több tejtermék, január 15-től pedig tucatnyi friss sertéshús árát mérsékelte jelentősen. Az újabb intézkedéssel, a friss csirkehúsok árának csökkentésével a magyar vásárlók kosarában legtöbbször megtalálható termékek még szélesebb körét érinti az árak mérséklése.

Az árcsökkentésben résztvevő friss, kizárólag hazai forrásból származó csirkehúsok között a magyar gasztronómia legkedveltebb alapanyagai találhatóak, így többféle csirkemellfilé, -comb, -szárny és egész csirke is.

A legnagyobb mértékben, 19 százalékkal a vákuumos csirkeszárny ára csökken, 869 forintról 699 forintra kilogrammonként.

A vákuumcsomagolt csirkemellfilé kilója 2249 forint helyett, 250 forinttal olcsóbban, 1999 forintért vásárolható meg, ami 11 százalékos árzuhanást jelent. A grillcsirke ára 8 százalékkal mérséklődik, 999 forintról 919 forintra kilója. A tálcás alsó vagy felsőcomb 5 százalékkal kerül kevesebbe, 1062 forintról 999 forintra esik a kilónkénti ára. Az árcsökkentés az ország valamennyi Aldi-áruházában érvényes, január 16-tól.