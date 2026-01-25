Nem egy újabb, tartós hatalmi berendezkedésre készül a legnagyobb ellenzéki párt, hanem a rendszer átalakítására, ehhez számítanak a kétharmadra, amivel a fékek és ellensúlyok helyreállítása után azok működése mellett élnének – erről beszélt a Válasz Online választási műsorában a Tisza párt elnöke, felsorolva a kormányzásuk főbb csapásirányait.

"Ne beszéljünk csak Magyar Péterről, itt nagyon erős autonóm emberek vannak, akik nem adnák a nevüket egy vállalhatatlan kormányzáshoz" – fogalmazott.

A lakosság is támogathatná a pártokat

Például a választási stratégiáról elmondta: nem matekoznak a mandátumokkal, mert fontosabb, hogy legyen program és látható munka.

„Aki valódi rendszerváltást akar, nem indul el üzletszerűen, csak az állami kampánytámogatásért” – jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy ezen a gyakorlaton a Tisza-kormány változtatna, a választási törvényhez a következő választás előtt nyúlnának hozzá, kompromisszumos alapon. Olyan rendszert képzel el, amely olcsóbb és arányosabban tükrözi a pártok társadalmi támogatottságát, és az állam a lakossági felajánlások többszörösével egészíthetné ki a pártok finanszírozását.

Érkezik az oktatási szakértő

A külpolitikai irányról úgy szólt: az újabb, Ukrajnáról és Brüsszelről indított „nemzeti petíció” szerinte puszta tematizálási kísérlet.

Magyar Péter a békében és a tűzszünetben hisz, és pragmatikus külpolitikát tervez: nem „barátságokat” keresnének, hanem kiszámítható szövetségeket és kompromisszumokat. Szerinte Magyarország sikere Európa sikerétől elválaszthatatlan, ami alapján több nagy állami projekt újratárgyalását is szükségesnek tartja, köztük a túlárazott Paks II. beruházást és a Budapest–Belgrád vasútvonalat.

Szombaton bemutatta pártja külügyi vezetőjét, ezt követően az oktatási terület következik.

Valódi rezsicsökkentést ígérnek

Energiaügyekben elismerte: az orosz kőolaj és gáz jelenleg olcsóbb, de szerinte az adóterhek miatt ez az előny nem jelenik meg a lakossági árakban. Sok háztartás a rezsicsökkentési limit felett a világpiaci árnál drágábban fizet, miközben a vállalatok semmilyen kedvezményt nem kapnak.

Márpedig az energiabiztonság és az ár is fontos, erre a valódi megoldás a több forrásból történő beszerzés, amely alkupozíciót teremt. A cél nem az orosz energiahordozók kategorikus elutasítása, hanem a túlzott kitettség csökkentése, különösen nukleáris, olaj- és gázfronton.

A Tisza azt ígéri, hogy az energiahatékonysági programokat és a „valódi rezsicsökkentést” hozná előtérbe – idézi szavait a Kontroll.

Nyárig hazahozzák az uniós pénzeket

Gazdaságpolitikai vállalásként a legfontosabb, rövid távon teljesítendő célnak az uniós források felszabadítását említette: akár 8 ezer milliárd forintot is haza tudnának hozni, erről még a nyár előtt megállapodnának. A lépés kulcsfontosságú a költségvetési egyensúly és a beruházások újraindítása szempontjából, és a növekedés pozitív tartományba fordításához.