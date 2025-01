Nagy Márton: a kormány fegyelmező erejét érvényesítjük, ha kell

850 ezer céget érint a döntés, amely szerint 12-ről 18 millióra emelték az alanyi áfamentességet, de itt nem állnak meg, jövőre a kiva értékhatárait is megnövelik - jelentette be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint az embereknél van pénz, most az inflációra kell figyelni, és ha kell, akkor a kormány beavatkozik. Nagy Márton Rákosrendező sorsáról is beszélt.