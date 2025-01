Jó hír a kisvállalkozásoknak – kezdi rövid Facebook-posztját a tárcavezető, melyben bejelenti: az eddigi 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség a vállalkozók számára.

Az alanyi adómentesség értékhatárának megemelésének szükségességét korábban már a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is felvetette, ám az ő javaslatukban az állt, hogy két lépésben kellene ezt megtenni. Emellett a katásokra vonatkozóan is több javaslatot fogalmazott meg.

Mindezek ellenére nem tűnt úgy a gyakorlatban, hogy valóban megvalósulhat ezekből az ajánlásokból bármi is. A fordulat azután következett be, hogy a taxisok Budapest több pontján, és számos minisztérium épületénél is tüntettek. Követeléseik között szerepelt többek között az áfára vonatkozó alanyi adómentesség értékhatárának megnövelése, valamint az inflációkövető adók eltörlése.