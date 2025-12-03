A londoni belügyminisztérium ismertetése szerint a határbiztonsági, menedékjogi és bevándorlási törvény néven hatályossá vált jogszabály alapján a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) és a rendőrség információkat tölthet le az illegális bevándorlók mobiltelefonjairól, annak érdekében, hogy ezeknek az információknak a felhasználásával felkutathassák és őrizetbe vegyék az illegálisan Nagy-Britanniába érkezők utazását szervező embercsempészeket.

Az új törvény lehetővé teszi azt is, hogy a bűnüldöző hatóságok a házkutatások és járművek átkutatása során talált mobileszközöket tulajdonosaik őrizetbe vétele nélkül is lefoglalhassák.

A kedden érvénybe lépett, III. Károly király által formálisan kihirdetett jogszabály mindemellett bűncselekménnyé nyilvánítja, ha valaki embercsempészethez használt gumicsónakokhoz szállít, ajánl megvételre vagy birtokol részegységeket, például csónakmotorokat, légszelepeket, illetve ilyen csónakok felfújására alkalmas kompresszorokat.

Ugyancsak bűncselekménynek minősül az embercsempészethez kötődő online információk letöltése, keresése és rögzítése. Az ilyen információk közé sorolja a jogszabály az embercsempészek által szervezett csoportok indulási időpontjait és az illegális bevándorlókat szállító csónakok indulásának helyszíneit, a gumicsónakok gyártásához szükséges műszaki leírásokat, valamint az információgyűjtést arról, hogy a francia rendőrség egy adott időpontban hol járőrözik.

Ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetőire öt évig terjedő börtön szabható ki.

Az új törvény alapján bűncselekménynek számít és szintén öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető olyan rejtekhelyekként használható tárgyak, például üreges padlólemezek importja, gyártása vagy forgalmazása, amelyek járművekben - elsősorban furgonokban vagy teherautókban - helyezhetők el illegális bevándorlók bújtatására.

Hatévi börtönnel sújthatók mindazok, akik fizikai erőszak alkalmazásával sodorják veszélybe a Nagy-Britanniába tartó csónakok utasainak életét, vagy veszélyhelyzet esetén nem kísérlik meg kimentésüket a tengerből.

Az előző, konzervatív párti brit kormány azt tervezte, hogy a szervezett embercsempész csoportok által útnak indított, csónakokkal illegálisan Nagy-Britanniába érkező menedékkérőket a közép-afrikai Ruandába telepíti át, a jogi és parlamenti csatározások miatt azonban az áttelepítési program a Konzervatív Párt tavaly júliusi választási vereségéig nem indult el.

Az MTI emlékeztet arra, hogy a jelenlegi munkáspárti kormány választási ígéretének megfelelően a hivatalba lépése utáni első héten törölte a ruandai áttelepítési programot, és új határbiztonsági parancsnokságot hozott létre az illegális átkeléseket szervező embercsempészek elleni fellépés céljával.

A testület tevékenységéhez teremt jogi hátteret a kedden életbe lépett törvénycsomag, amely ugyanolyan intézkedési, vizsgálati és büntetőjogi hatásköröket biztosít a szervezett bevándorlási bűnözés ellen, mint amilyenekre a brit terrorizmusellenes törvény ad felhatalmazást a hatóságoknak a terrorszervezetek elleni fellépéshez.