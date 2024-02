579 napig böjtöltek a magyarok, de most olyat tettek, amit másfél éve nem

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó legfrissebb adatai is alátámasztották azt, amire gazdasági elemzők egy ideje figyelmeztetnek, a lakosság vagy nem képes, vagy nem akar vásárolni. Ugyanakkor egy kis reményre is van ok, hiszen 2022 május óta először van pozitív tartományban az élelmiszer-kiskereskedelem.