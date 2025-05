Kivonul a magyar piacról a Mediq Direkt Kft., amely eddig a súlyos lábszárfekélyesek és a sztómával élők 60 százaléka számára biztosította a kötszereket, illetve egyéb eszközöket – tudta meg a Népszava. A holland-magyar vegyesvállalat a lapnak nem kommentálta, hogy miért lép le Magyarországról.

A cég az ország 27 pontján működő szakrendelőjében havonta mintegy 3,5-4 ezer pácienst látott el, állítólag az ott dolgozóknak már fel is mondtak, mert a támogatott gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek nem tudta tovább emelni az árait, miközben az infláció növekedett.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a lapnak elmondta, a cég szolgáltatását senki nem tudja pótolni, ők voltak azok, akik, ha kellett, házhoz is mentek egy kötözésért.

2023 óta rendre szigorítják a támogatott kötszerekhez való hozzáférést.

Ennek részben fiskális oka van, másrészt – állítólag – óriásiak a visszaélések, így indokolatlanul sok közpénz folyik el.

2023 tavaszától több gyógyászati segédeszköz, köztük a modern kötszerek rendelésének feltételévé tették fotó készítését a sebről, ám máig nem határozták meg ennek pontos szabályait.

Továbbra sincs lehetőség az elektronikus térbe való feltöltésükre, ráadásul az orvosok nem kaptak sem eszközt, sem forrást arra, hogy ezeket a képeket elkészítsék, vagy esetleg kinyomtassák a dokumentáció mellé.

Sok orvos éppen ezért már nem is írja fel, például a cukorbeteg súlyos lábszárfekélyeire a korszerű kétrétegű habszivacs kötszert, inkább átálltak a fotózás nélkül rendelhető habszivacsokra.

Ugyanekkortól a felírható havi mennyiséget is csökkentették.

A kezelés során alkalmazott kötszert kéthavonta cserélni kell, amennyiben pedig a kezelés időtartama eléri a 4 hónapot, a kezelőorvos az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést.

2022 első három hónapjában 2,5 millió kötszer használtak el a betegek, az idén ugyanezen időszakban már csak 1,9 milliót, a nagyon nehezen kezelhető fekélyek gyógyítására használt kétrétegű habszivacs-kötszerekből ugyanezen időszak alatt 59 százalékkal csökkent a felhasznált sebfedők száma.

A NEAK jó pár éve erős kontroll alatt tartja a területet, lehetett volna modernizálni az ellátást, és elkerülni a piacvezető cég kivonulását – tette hozzá Rásky László. Szövetségük azt is kezdeményezte, hogy emeljék a támogatási kulcsokat, hiszen most a NEAK 80 százalékos támogatást ad, amely azt jelenti, hogy egy komoly seb kezelésekor a betegnek havonta 10-12 ezer forintot is hozzá kell tennie.