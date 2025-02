„Az amerikai kormány február 1-jétől egyoldalúan 10 százalékos vámot vetett ki a Kínából érkező összes importárura súlyosan megsértve a Kereskedelmi Világszervezet szabályait, ezért Kína február 10-től viszontvámokat vet ki egyes, az Egyesült Államokból importált árukra”

– közölte a kínai minisztérium hivatalos weboldalán.

A tárca tájékoztatása szerint Kína a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki a szénre és a cseppfolyósított földgázra, valamint további 10 százalékos vámmal terheli az Egyesült Államokból érkező nyersolajat, mezőgazdasági gépeket, gépkocsikat és kisteherautókat.

A kínai kereskedelmi minisztérium és vámhivatal kedden közölte azt is, hogy az ország nemzetbiztonsági érdekeinek védelmében exportellenőrzést vezet be a volfrám, tellúr, ruténium és molibdén tartalmú termékekre is.

Kína vasárnap határozottan elutasította az Egyesült Államok döntését, hogy a Kínából származó árukra február 1-től további 10 százalékos vámot vet ki, aminek indokaként Donald Trump amerikai elnök a kelet-ázsiai ország elégtelen hatósági fellépését említette a kábítószer, a fentanil előállítása ellen.

„Donald Trump amerikai elnök egyoldalú lépése súlyosan sérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, ezzel nemcsak a saját problémáját nem oldja meg, hanem megzavarja a két ország közötti normális gazdasági és kereskedelmi együttműködést is” – közölte a minisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy az ellenintézkedések mellett Kína panaszt fog benyújtani a Kereskedelmi Világszervezetnél is.