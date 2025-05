Megérkezett az első menetrend szerinti kazahsztáni Simkent-Budapest járat a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

Az ünnepségen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, ez jól kifejezi a két ország különleges kapcsolatát és azt is, hogy nem csak hazánk tekint stratégiai partnerként a türk államokra, hanem ez fordítva is igaz. A miniszterhelyettes emlékeztetett rá, hogy a múlt héten Magyarország adott otthont a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozójának, és ma már mondhatni, hogy hazánk stratégiai együttműködést folytat ezen országokkal.

Kiemelte,

a türk államok szerepe egyre inkább felértékelődik a nemzetközi politikában és gazdaságban.

Magyarország régóta törekszik arra, hogy Kazahsztánnal is közvetlen légijárat kösse össze, hiszen ha megvan a közvetlen kapcsolódás lehetősége fizikai értelemben, akkor az hozza a mozgást, hozza a turizmust, hozza a hallgatóknak a nagyobb érdeklődését, bár Kazahsztán így is évi 250 felsőoktatási hallgatót küld Magyarországra egy állami ösztöndíjprogram keretében – tudatta.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a közvetlen összeköttetés az üzleti kapcsolatoknak is egy nagy lökést adhat. Rámutatott, hogy ez Azerbajdzsánnal már megvan, Törökországgal több is, illetve zajlik a munka a légijárat megteremtésén Üzbegisztánnal is.

Hozzátette, Kirgizisztánnal néhány nappal ezelőtt, amikor itt volt az elnök, tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül szintén közvetlen járatot fogunk nyitni – mondta.

A SCAT Airlines Közép-Európán belül Magyarországon nyitotta ezzel az első járatot.

Közben 2025. június 2-án elindul az Itaka Magyarország első Tirana járata Debrecenből

– jelentette be a Debrecen Airport.