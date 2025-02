A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hazai ipar 2024. decemberére vonatkozó első becslése szerint

5,3 százalékkal mérséklődött az ipari termelés.

A KSH közleménye szerint

2024 decemberében az ipari termelés volumene 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,8 százalékkal kisebb volt a 2024. novemberinél. 2024-ben az ipari termelés volumene 4,0 százalékkal kevesebb volt, mint 2023-ban.

A legnagyobb súlyú feldolgozóipari alágak közül a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesett a termelés volumene, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék,

illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása nőtt. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,8 százalékkal csökkent.

Tavaly novemberben 4,2 százalékkal csökkent az ipar termelése, ami elsősorban szintén a járműgyártás visszaesésének eredménye volt. Erről ITT írtunk bővebben.

Mi lesz veled járműgyártás?

A novemberihez hasonlóan a decemberi adatkat is a járműgyártás húzta le. A magyar ipari teljesítmény visszaesése országos méretű, ahogy azt a kiskereskedelemben is láthattuk. Szintén gondot jelent, hogy egyelőre nem látni, hogyan fog kilábalni a hazai járműgyártás, ráadásul Donald Trump megválasztott amerikai elnök vámháborúról beszél, ami újabb problémákat okozhat az amúgy is gyengélkedő európai autógyártásnak. Bővebben>>>