A hatóságok figyelmeztetnek: főként a 18 évnél fiatalabbak radikalizálódása szembetűnő, akiknél az interneten terjesztett felhívások befolyását, illetve a nők iránti hatalmas gyűlöletet és a támadások iránti elszántságot tapasztalják. Az Iszlám Állam már főként a mesterséges intelligenciát használja a halálos ideológiája terjesztésére – közölték , ezért az osztrákoknál felmerült, hogy 16 éves korhatárt vezetnek be a Facebook, az Instagram, a TikTok és más közösségi oldalak használatához. Ám a jobboldali szélsőségesség is feltűnően terjed a szomszédban: ugyancsak az online felületeken, például a Telegramon egy olyan nemzetközi hálózat kiépítését érzékelik, amelyben gyakran kiskorúakat lázítanak, és az LMBTQ-közösség tagjait vagy „sötét bőrű, zsidó és muszlim embereket” céloznak meg. Az osztrák rendvédelem a jobboldali médiát is „hibrid és növekvő fenyegetésnek” tekinti, mivel szerintük olyan propagandát terjesztenek, amely normalizálja a szélsőséges viselkedést.