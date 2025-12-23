Egyre gyakoribb jelenség Romániában, hogy a silány minőségű takarmánygyümölcsöt prémium minőségű déli gyümölcsként adják el.
Paul Anghel, a romániai Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) vezérigazgatója szerint a kisméretű citromok és narancsok az uniós norma alapján takarmánynak valók, miközben első osztályúként árulják őket az ország hipermarketjeiben.
„A citrusimportőrök és a bolti árubeszerzők csúfot űznek belőlünk”
– fakadt ki a vezérigazgató a Krónika szerint.
Ugyan elvben egységesek az uniós szabályok, azonban a minőség-ellenőrzés gyakorlata és a kereskedők trükközése miatt kettős minőség alakult ki a gyakorlatban Kelet- és Nyugat-Európa között.
A lap szerint a papíron feldolgozásra vagy takarmányként behozott gyengébb minőségű tételek gyakran a frissáruk között kötnek ki, a nyugati piacról leselejtezett tételeket pedig akciósan keletre viszik.
A román piac árérzékenysége, valamint a laza hatósági ellenőrzések gyakorlatilag ösztönzik a láncokat arra, hogy olcsóbb, és ezzel együtt gyengébb minőségű gyümölcsöt tegyenek a polcra, miközben a jobb minőségű, drágább gyümölcsök Nyugat-Európában kötnek ki.
A lap kitér arra, hogy korábban már több keleti tagállam is uniós szintű fellépést sürgetett az élelmiszerek minőségében alkalmazott kettős mérce miatt, ennek nyomán annyiban módosultak a fogyasztóvédelmi irányelvek, hogy tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha ugyanazon márka alatt lényegesen eltérő minőséget árulnak, indoklás nélkül.
Ugyanakkor a helyzet megoldásához egyfelől szigorúbb hatósági fellépésre, másfelől pedig tudatosabb vásárlói magatartása lenne szükség.
