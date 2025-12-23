A Mészáros házaspár otthonában mostanra már teljes pompájában áll a karácsonyfa.

Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea olybá tűnik, nem várták meg a szentestét, már december 23-án felállították lakásukban a karácsonyfájukat.

Erről szóló posztjában a lányát is megemlítő volt tévés felidézte, „a karácsonyfánkat már évek óta december első felében feldíszítjük.”

Amióta Nóri felnőtt, nem kell már 23-án éjjel titokban díszítenem, hogy másnap reggelre meghozzák az angyalkák. Így aztán van időnk hangolódni, várni, hogy megérkezzen a karácsony, mindhárman nagyon szeretjük ezt a hangulatot

– írta a Facebook-bejegyzésében Várkonyi Andrea, hozzátéve: „Nagyon boldog, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!”