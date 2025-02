Január végén jelentették be, hogy 2027-től új folyami hajózási szolgáltatást indít Európában a Royal Caribbean Group Celebrity River Cruises márkanév alatt. Hiába indultak ugyanis növekedésnek úgy általában a hajózási árak, semmit sem veszít népszerűségéből a hajózás.

„Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy a hajózás egyre népszerűbb az utazni vágyók számára, a tavalyi év rekordév volt az iroda számára. A legtöbb utasunk törzsutasunk is egyben, akik minimum egyszer, de nem ritkán évente többször is a hajózást választják” – mondta az Economxnak Szabados Zita.

A társaságot képviselő Tengerjáró Zrt. értékesítési vezetője úgy nyilatkozott, pontosan a növekvő kereslet miatt döntött úgy a vállalat, hogy tíz új, innovatív hajót állít forgalomba, amelyek a tengeri luxushajózás színvonalát hozzák el a folyókra. Az utasok ikonikus városok központjába juthatnak el, helyi gasztronómiai élményekkel és kulturális programokkal színesítve útjukat.

Szálloda, közlekedési eszköz, étterem – minden egyben

A beszámolók szerint a tengeri és a folyami utazások tekintetében is megsokszorozódott az utasok száma, a korábban luxusnak számító utazási formát egyre többen veszik igénybe, hiszen a tengeri és folyami hajóút során az ember több városba és országba is el tud jutni úgy, hogy nem kell átszállni vagy új szállodába becsekkolni. Az ember folyamatosan mozgásban van, még akkor is, amikor alszik. A hajózással foglalkozó közösségi média oldalakon egyértelműen látszik, ez az utazási forma szinte függőséget vált ki az emberekből. De mégis miért olyan vonzó ez az utazási mód?

„Az utasok elsősorban magát a hajót jelölik meg élményként, hiszen rengeteg különböző fedélzeti programból tudnak választani, illetve az éttermek választéka és a belső dizájn is elkápráztatja őket, így a hajók külön desztinációként is szolgálnak, nem csak egy utazási eszközként tekintenek rá” – közölte Szabados Zita.

A Royal Caribbean Utopia of the Seas Port Canaveralban 2024. júliusában Kép: Getty Images / Orlando Sentinel / Tribune / Joe Burbank

Az utazásokért valóságos versenyfutás zajlik, éppen úgy, ahogy a nagy és népszerű utazási irodák programjaiért. Ebben az esetben ráadásul a hajó „egy személyben” szolgál többek közt szállodaként, közlekedési eszközként, étteremként, színházként, strandként.

Az értékesítési vezető arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes minél előbb foglalni, nem ritka, hogy sokan akár 1 évvel előre lefoglalják a hajóútjukat. Ijesztő lehet ilyen korán foglalni, hiszen sosem tudhatjuk mi jön közbe, de

minden foglaláshoz tartozik egy úgynevezett útlemondási biztosítás, amely plusz védelmet nyújt az utasoknak, illetve van lehetőség a hajóutak módosítására is, ha mégse tudnának utazni.

Ráadásul azért is érdemes minél előbb foglalni, mert a kapacitás véges, és ahogy fogynak a helyek, az árak úgy emelkednek.

Másfél millióba kerül a teljes kényelem

Az árakkal kapcsolatban Szabados Zita elmondta, hogy

a legtöbb magyar utas 3-4 ezer eurót (1,2-1,6 millió forintot) költ.

Ez elsőre őrületesen soknak tűnik, azonban rendeget dolgot magába foglal ez a díj, így például:

elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában,

teljes ellátást a hajón (étkezés teljes egészében, az italoknak egy része),

a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát (kivéve egyes wellness programok, például masszázs),

a kötelező útlemondási biztosítást, mely a hajóút értékének 2,8 százaléka,

az ajánlott borravalót.

Ezért a pénzért tehát utazunk, megszállunk, eszünk-iszunk, szórakozunk is. Ám, ha valakinek még ez is kevés, természetes válogathat a plusz szolgáltatások közül – nyilvánvalóan plusz pénzért – így például vásárolhat italcsomagot, wifit, részt vehet szervezett parti kirándulásokon, de befizethet spa szolgálatosokra is.

Adja magát a kérdés, ami a legtöbb egyedül utazó turista számára gondot jelent: az egyágyas felár. Tudni kell ugyanis, hogy az utazási irodáknál

a szingli utazók a legtöbb esetben igen nagy felárat fizetnek azért, hogy egyedül lehessenek egy szobában.

„Nálunk a legtöbb utas párban utazik, illetve természetesen gyermekes családok is egyre nagyobb számban választják az utazás ezen formáját. Kevés egyedülálló utasunk van, nekik legtöbbször a teljes kabinárat ki kell fizetni, így elég magas az egyágyas felár. Azonban van pár kabinkategória, ahol kifejezetten egyágyas kabinok elérhetőek, így az ár nagyon kedvező ebben az esetben a szingli utasok számára” – hangsúlyzta Szabados Zita.

A Royal Caribbean International Spectrum of the Seas Hongkongban Kép: Getty Images / LightRocket / SOPA / Ben Marans

A magyar utasokkal kapcsolatban azt is elárulta, hogy a legkedveltebb úti céljaik közé tartozik Európa, a Karib-térség és Ázsia. Európán belül a nyugat- vagy kelet-Mediterrán útvonalak a legnépszerűbbek – főleg a spanyol, olasz vagy görög, török kikötők.

Fenntarthatósági tervek

Ahogy az autóipart, úgy hajózási szektort is számos kritika érte az elmúlt években a károsanyag-kibocsátás miatt, így ezek a társaságok is kénytelenek voltak változtatni működési módjukon.

Az értékesítő vezető arról számolt be, hogy rendkívül fontos szabályoknak kell megfelelni a hajóknak, illetve a Royal Caribbean Group 2050-re szeretné elérni a zéró kibocsátást (Destination Net Zero program). Első mérföldkőként 2025-re két számjegyű csökkenést szándékoznak elérni a szén-dioxid intenzitásukban, majd következő célként egy nulla károsanyag-kibocsátású hajót szeretnének leszállítani 2035-re.

További céljaik közt szerepel:

energiahatékonysági átalakítások a már meglévő hajókon,

hatékonyságnövelés az új hajók tervezése építése során,

útvonal, körutazás és a hajótest teljesítményének optimalizálása,

intelligens útvonalvezérlés.

Ezen felül új technológiákat próbálnának ki, illetve fejlesztenének: alternatív tüzelőanyag-kísérleti projektek és átmeneti tüzelőanyag-stratégiák kerültek fókuszba, fejlesztenék a jövőbeli üzemanyagok ellátási láncát, partnerségeket kötnének az innovációk elérésének érdekében.

Tudni kell, hogy a Royal Caribbeané Amerika első megújuló diesel üzemanyaggal hajtott hajója, a Navigator of the Seas, valamint övék az első net-zero cruise terminál a texasi Glavestonban. Megszüntették az egyszer használatos műanyagokat a hajókon, és a WWF-el kötött megújuló partnerségük keretein belül további 5 millió dollárral támogatják az óceánok egészségének megőrzését.