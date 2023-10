Az olyan hajótársaságok, mint a Carnival és a Royal Caribbean Cruises nemcsak, hogy visszaállították a járvány előtti jegyárakat de még fölé is lőtték, sőt, már be is lengették, hogy tovább emelhetik azokat.

A Cruise Critic, a Tripadvisor tulajdonában lévő, körutazásokat értékelő oldal adatai szerint egy öt éjszakás karibi körutazás átlagára idén decemberben 736 dollár, ami nagyjából 37 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi átlagár. A 2019-es évhez pedig képest a decemberi jegyárak 43 százalékkal emelkedtek – írja a CNBC.

Josh Weinstein, a Carnival vezérigazgatója szeptemberben már arról beszélt, hogy a vállalat egy utasra jutó nettó bevétele a harmadik negyedévben napi rekordot ért el. A vállalat foglalási volumene szintén minden idők legmagasabb szintjét érte el, ami a 2019-es szintek fölé emelte a hajók foglaltságát és bevételeit.

Mivel a munkaerő-, az élelmiszer- és az üzemanyagköltségek továbbra is emelkednek, az utazási kedv pedig nem lanyhul -

minden adott ahhoz, hogy a jövő évi árakat az ideinél is magasabbra emeljék.

A Carnival szóvivője nem kívánt nyilatkozni a vállalat konkrét jövőbeli árazási akcióiról, de „bőséges mozgásteret” lát még.

A Royal Caribbean vezérigazgatója, Jason Liberty is megerősítette, hogy a cég szintén fontolgatja az árak emelését a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében.

Aaron Saunders, a Cruise Critic vezető szerkesztője szerint részben a magas repülőjegyárak is teret engednek az árnövekedésnek.

Az infláció megugrásával a repülőjegyek árai ugyanis az egekbe szöktek az utóbbi években, 2019 óta nagyjából 26 százalékkal emelkedtek a Hopper viteldíj-követő cég augusztusi becslése szerint.

Mivel a hajóztató ágazatban eleve magasabb költségekkel kell szembenézniük, a körutazások ráadásul jellemzően olyan további kényelmi szolgáltatásokat tartalmaznak, mint az étkezés és a szórakozás, az áremelkedés borítékolható.

A last minute kedvezményeket is el lehet felejteni

Míg a járvány előtti világban az utolsó pillanatban történő foglalások akciós ajánlatokat is jelentettek, ma már inkább az a tendencia, hogy az árak a nyaralás időpontjának közeledtével csak tovább emelkednek.

Azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy az iparág három legnagyobb vállalata – azaz Carnival, a Royal Caribbean és a Norwegian Cruise Line Holdings – a világjárvány idején dollármilliárdos adósságokat halmozott fel. A kieső bevételek „ledolgozásának” viszont most semmi akadálya nincs, legalábbis keresleti oldalról semmiképp.