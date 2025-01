Hiába indultak növekedésnek az árak, semmit sem veszít népszerűségéből a tengeri hajózás. A turizmus.com arról ír, hogy a lapnak a kereslet és az előfoglalási hajlandóság növekedéséről számoltak be a tengeri hajóutakat forgalmazó irodák.

2024-ben debütált a Royal Caribbean International két új hajója.

A világ legnagyobb tengerjárója, a januárban felavatott Icon of the Seas a jövő évben is a kelet- vagy nyugat-karibi útvonalakon hajózik hétnapos programokkal.

a jövő évben is a kelet- vagy nyugat-karibi útvonalakon hajózik hétnapos programokkal. A júliusban vízre bocsátott, Oasis osztályú Utopia of the Seas három-négy éjszakás utakra visz Port Canaveralból a Bahamákhoz.

három-négy éjszakás utakra visz Port Canaveralból a Bahamákhoz. A szintén Icon osztályú Star of the Seas 2025. augusztus 31-től teljesít majd szolgálatot

2025. augusztus 31-től teljesít majd szolgálatot A jövő évi európai szezonban a felújított Allure of the Seas várja az utazókat többnyire hétéjszakás mediterrán körutakkal áprilistól október végéig.

várja az utazókat többnyire hétéjszakás mediterrán körutakkal áprilistól október végéig. A Celebrity Cruises új egysége, a Celebrity Xcel 2025. november 18-án indul első útjára a karibi vizeken,

2025. november 18-án indul első útjára a karibi vizeken, a Celebrity Infinity ugyanakkor az idei téli szezonban is Európában marad.

Az utasok többnyire az új, nagyobb hajókat keresik. Desztinációban a top három a Karib-térség, Európa és Ázsia. Sanghajból induló hajóútjaink is vannak a Spectrum of the Seasen, az indulási állomás közvetlen légijárattal elérhető Magyarországról – tette hozzá a szakember. Átlagban 9-12 hónappal előre foglalnak az utasok és az utazóközönség egyre fiatalodik, emellett újabb trend a megnövekedett érdeklődés Ázsia iránt.

Vannak utasok, akik magáért a tengerjárókért és annak szolgáltatásaiért foglalnak és nem az útvonalért

Az újdonságként elindított Kanári-szigetek mellett az MSC hajótársaság Japánból és Tajvanról is változatos útvonalakat kínál. Új hajók tavasztól az MSC World America és a Norwegian Aqua – sorolta az újdonságokat Komora Zoltán, az IBUSZ vezérigazgató-helyettese. Itt nagy népszerűségnek örvend a mediterrán térség, a norvég fjordok, a Karib-tenger és a Perzsa-öböl.

Ugyanakkor olyan trend is terjed, hogy sok esetben a desztináció maga a hajó lett. Vagyis vannak utasok, akik magáért a tengerjárókért és annak szolgáltatásaiért foglalnak és nem az útvonalért – emelte ki Komora Zoltán.

Az IBUSZ a Karib-tengerre, a Kanári-szigetekre és a Perzsa-öböl térségébe hét csoportot indít a téli szezonban. A 2025-ös évre 25-30 százalékkal magasabb a befoglalt utasok száma, mint a tavaly ilyenkor. A foglalások terén 6-8 százalékos, utasszámban 12-16 százalékos a növekedés a 2023-as, egyébként nagyon erős évhez viszonyítva. Az árak 9-10 százalékkal emelkedtek, és a 2025-ös évben további, 8-10 százalékos áremelkedés tapasztalható.

A Karib-térség mindent visz

A 2024/25-ös téli szezon egyik csoportos hajóút-újdonsága az Ausztráliát, Új-Zélandot és a Fidzsi-szigeteket érintő huszonnégy napos, februárban induló hajóút a Princess Cruises hajótársasággal. Egyéni hajóutak tekintetében növekvő az érdeklődés a különlegességek, mint például a távol-keleti útvonalak és a transzatlanti hajóutak iránt – emelte ki Tófalvi Réka, az OTP Travel kiutaztatási üzletágvezetője.

Új társaságként a prémiumszolgáltatásokat nyújtó, kisebb hajókkal utazó Seabourn Cruise Line-t és Cunard Line-t emelném ki, melyek exkluzív útvonalai az igényes egyéni utazók körében keresettek – tette hozzá.

A 2024-es év legkedveltebb útvonalai az OTP Travelnél a Karib-térséget érintő programok voltak, de télen a trópusi szigetek, egzotikus országok vannak fókuszban, míg tavasztól őszig a mediterrán útvonalak mellett a fjordok világa, a skandináviai és alaszkai programok keresettek. Nyáron egyre többen vágynak hűvösebb klímájú tájakra.

A tavalyi évben erőteljesen növekedett a csoportos hajóutak száma, ezt 2024-ben sikerült szinten tartani. Már most van olyan jövő téli csoportos útjuk, ami telt házas.

Van, ahol nem annyira az útvonal, mint inkább az úszó komplexumok szolgáltatása és színvonala a választás alapja.

„Az NCL Viva, a Norwegian hajótársaság jelenlegi legújabb tagja a dél-karib térségben teljesít szolgálatot” – emelte ki Szűcs-Székely Kata, a JetCruise termékmenedzsere.

A MSC Euribia a Perzsa-öbölben közlekedik majd,

a Perzsa-öbölben közlekedik majd, az MSC World America pedig 2025 áprilisában kezdi meg útjait.

pedig 2025 áprilisában kezdi meg útjait. Új desztináció az MSC kínálatában 2024 novembertől a Kanári-szigetek és Madeira az MSC Operával.

A Jet Cruise-nál is jellemző, hogy az utasok az új generációs hajókat részesítik előnyben, náluk nem annyira az útvonal, mint inkább az úszó komplexumok szolgáltatása és színvonala a választás alapja. Nyaranta még mindig nagyon népszerű a Mediterráneum és Észak-Európa. A téli szezonban a dupla ESTA következtében némileg visszaesett a Karib-térségbe utazók száma, ehelyett többen foglalnak a Perzsa-öböl és a Földközi-tenger térségébe. 2024-ben az előző télhez képest valamelyest csökkent a mediterrán térség iránti kereslet, ezzel párhuzamosan egyre népszerűbbek az Európa északi és nyugati részét felfedező útvonalak.

A JetCruise a covid óta az 2024-ben először tért vissza a csoportos hajóutak piacára.

Van már telt házas karibi-csomag is

Az utazom.com továbbra is a Norwegian Cruise Line egyik képviselete, a többi hajótársaság kínálatát partnereiken keresztül értékesítik. Romhányi Péter üzletágvezető elmondta, a Norwegian Cruise Line legújabb Prima Class egysége 2025 tavaszán áll majd forgalomba. Az útvonalak esetében újdonságot jelentenek az Izlandról induló norvég fjordok hajóutak a nyári időszakban, valamint a Francia Polinézia és Hawaii tizenkét-tizennégy éjszakás program.

Az utazom.com szervez csoportos hajóutat 2025 őszére a Karib-tenger térségébe és Ázsiába, illetve a 2026-os téli szezont is tervezik.

A tavalyi évhez képest összességében 5-10 százalékos növekedést várnak utaslétszámban. Az utazom.com-nál az utasok 20-30 százaléka vásárol a tengeri program mellé repülőjegy + szállás + transzferek, esetleg szállás + parkoló csomagot – hangsúlyozta Romhányi Péter.

Új hajót avat a TUI Cruises

A 2024/25-ös szezon újdonsága, hogy érkezik a Mein Schiff flotta nyolcadik, eddigi legmodernebb, „legzöldebb” tagja, a Mein Schiff Relax. A keresztelő ünnepségre 2025. április 9-én kerül sor, amikor a kikötőben egyszerre három Mein Schiff hajó lesz jelen – mondta Taskár Tamás, a TUI magyarországi értékesítési vezetője. A klasszikus földközi-tengeri útvonalak mellett népszerű még Dubaj és az Emirátusok, a Kanári-szigetek Madeirával és a norvég fjordok. A Mein Schiff flotta valamennyi tagja prémium all inclusive ellátást biztosít, amelyek az ételek és az italok mellett sokféle sportprogramot, a konditerem és a szauna használatát is magában foglalja.