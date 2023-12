Továbbra is lóg a levegőben a Nitrogénművekre kiszabott több mint 11 milliárd forintos GVH-bírság, miközben a Bige László nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó cégcsoport most az ennél is nagyobb, 12-14 milliárd forintra becsült szén-dioxid kvóta adót kerülné meg egy új beruházással, olvasható az Economx cikkében.