Gerendai Károly üzletember, a Sziget régi-új tulajdonosa. A cégnek és a fesztiválnak a 8 év után visszatérő alapító mutat új irányt. A Sziget Fesztivál mögött álló Sziget Zrt. a második éve zárt jelentős veszteséggel, 2024-ben a 3,8 milliárd forintos mínusz több mint a duplája lett a 2023-as 1,8 milliárd forintos bukásnak.

Voltak olyan jelentkezők a partnerségre, akik komoly kapcsolatban állnak állami projektekkel is, de a 90-95 százaléka a megkereséseknek teljesen más területről érkezett – mondta Gerendai Károly az mfor podcastjában. A Sziget alapítója elmondta, a jogi akadályok a közterülethasználat engedély körül a Fővárossal elhárultak, most már lehet hosszútávon tervezni a Szigettel.

A Sziget alapvető problémája az volt, hogy üzletileg nagyon rosszul működött, ezért is volt fontos, hogy ne kelljen már az elején nagy terheket vállalni, hanem időben el lehessen tolni, és részletfizetést kapni, mert nekünk most nem az hiányzik, hogy még több kockázatot vállaljunk – mondta Gerendai Károly a területhasználati díj befizetéséről. Mind kifejtette, optimista abban, hogy tudják jobban csinálni, mint az elmúlt időszakban volt, de kérdés, hogy mennyivel.

Azt is elmondta, hogy

a következő napokban megpróbálják az első neveket bejelenteni, de komoly csúszásban vannak.

A főszervező-tulajdonos elmagyarázta keddtől szombatig tart a Sziget az idén, hogy a vendégek hazajussanak, hiszen az utazáskapacitással is számolniuk kell, nem mindegy mely napokra esik a turizmus csúcsideje.

Gerendai Károly arról is beszélt, hogy eddig ingyen ment be a fesztiválra, de most szembesült az árakkal.

Amikor azt látom, hogy a legolcsóbb jegy 78 ezer forint, ami azt jelenti, hogy 16 ezer forint naponta, és ezért naponta százas nagyságrendű program zajlik, és fel kell építeni egy komplett várost, mivel ez nem egy stadion, ez ma egy barátságos ár. Persze sokaknak drága, van, aki nem engedheti meg magának, de ha a költség oldalát nézzük, akkor sokkal többet kellene kérni a belépőkért ahhoz, hogy ki lehessen gazdálkodni. Ebben az esetben nem lehet például licitálni a fellépőkért – mutatott rá.

Magyarországon vagyunk, nekünk az a fontos, hogy elérhető árakon tartsuk meg a Szigetet, ezért nem tud előre sztárfellépőket ígérni, viszont minden másban jobbak tudnak lenni, mert a versenytársak nem erre koncentrálnak, hanem a nagy nevekre.